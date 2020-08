Djezzy lance une promotion Hayla Bezzef et triple le volume internet

Djezzy revient avec une nouvelle promotion HAYLA BEZZ E F en direction des petits budgets en leur offrant le triple du volume internet et cela pendant un mois.

Durant toute la durée promotionnelle, les bénéficiaires de l’ordre auront la

possibilité de choisir entre les options suivantes :

• Pour l’option HAYLA BEZZEF 150, le client bénéficiera de 6 Go d’internet au lieu de 2 Go, et de 300 DA de crédit, en plus de l’illimité vers Djezzy.

• Pour l’option HAYLA BEZZEF 100 DA, le client recevra 1.5 Go au lieu de 500 Mo,

en plus de 150 DA de crédit bonus et de l’illimité vers Djezzy.

Pour profiter de la promotion, il suffit de composer *720#, ou de se rendre sur la Djezzy APP ou le site djezzy.dz.

Alors n’attendez plus pour bénéficier des avantages de cette promotion estivale !