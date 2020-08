Algérie Poste: nouveau service de paiement via téléphone mobile

Algérie Poste a lancé, hier, un nouveau service de paiement via mobile appelé « Barid pay » et ce pour faciliter le paiement des achats des citoyens.

Lors de la cérémonie de lancement de ce service qui s’est déroulée en présence du ministre du Commerce, Kamel Rezig et du directeur général d’Algérie Poste, Abdelkrim Dahmani, le ministre de la Poste et des Télécommunications, Brahim Boumzar, a affirmé que le lancement de ce service constitue « un bond technologique de qualité » en matière de e-paiement en Algérie, soulignant que le e-paiement est « un choix stratégique indispensable à l’avenir et ce à la lumière du développement de l’utilisation des TIC, de l’orientation vers l’économie numérique et l’expansion ressentie du champ du e-commerce ».

Le ministre a souligné la série de mesures et de procédures incitatives visant à promouvoir le système du e-paiement, dont l’élargissement des opérations de distribution des terminaux de paiement électroniques (TPE) et l’installation de ces appareils auprès des commerçants à titre gracieux, outre l’accompagnement des commerçants par une série de procédures incitatives en vue d’endiguer la propagation du covid-19.

« La carte magnétique Eddahabia n’est pas une carte pour retirer de l’argent uniquement mais aussi une carte de paiement conforme aux normes de sécurité internationales », a-t-il expliqué, soulignant qu' »elle a été renforcée par la conclusion d’une convention sur l’interopérabilité entre Algérie poste et la Société d’automatisation des transactions interbancaires et de monétique « SATIM », entrée en vigueur début 2020″.

APS