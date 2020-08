SAP poursuit son initiative de renforcement des compétences numériques en Algérie avec le programme SAP Young Professional

En soutien de la transformation

numérique de l’Algérie et de ses travailleurs digitaux d’avant-garde, 27

jeunes talents ont reçu leur diplôme du programme SAP Young Professional. Cette initiative vise au renforcement des compétences numériques et est développée par l’Institut de Formation et de Développement de SAP. La remise des diplômes virtuelle s’est déroulée

en présence de l’Agence Nationale de Promotion et de Développement

des Parcs Technologiques (ANPT), des représentants des clients et

partenaires de SAP.

Au cours du programme de 3 mois, ces récents diplômés universitaires

ont acquis des compétences techniques et générales pour devenir Consultants Associés SAP afin d’apporter leur soutien aux organisations dans un monde de plus en plus numérique. Dans les 25 pays où le programme est mis en œuvre, plus de 99% des diplômés du programme

ont été intégrés dans un parcours professionnel. En avril, 27 talents ont

également été diplômés de l’édition inaugurale de ce programme en

Algérie.

Les deux promotions du programme SAP Young Professional en Algérie faisaient partie d’une collaboration entre SAP et la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH avec pour objectif de créer conjointement 450 emplois de personnel hautement qualifié dans le secteur informatique dans dix pays africains et sur une période de trois ans. Le projet de coopération fait partie de l’initiative

spéciale « Formation et création d’emplois » et du programme

develoPPP.de que la GIZ met en œuvre pour le Ministère fédéral de la

Coopération économique allemande (BMZ).