L’équipe du film « Trocadéro » a célébré le mois dernier la fin du tournage à Paris, après sa suspension pendant deux mois en raison des mesures de quarantaine imposées en France, obligeant un certain nombre de l’équipe du film à quitter la France puis à revenir après l’assouplissement des mesures de quarantaine le 11 mai.

Des cinéastes de plus de 7 pays différents ont participé à la réalisation du film. Le film tourne autour de la vie d’un groupe d’artistes indépendants égyptiens, arabes et français et leur lutte pour réaliser leurs rêves dans la ville lumière.

Le film a été réalisé par Gasser Gado, produit par Mona Ibrahim Khodri, et scénario et dialogue par Eman Samir et Gasser Gado. Direction artistique : Olga Lu, réalisatrice exécutive : Aia Ali, première assistante réal : Farah ElMokadem, styliste et maquilleuse: Farah Halaby. Le film est en arabe et en français, mettant en scène les acteurs égyptiens Sahar Shehata, Mina Atia, Mostafa ElKhatib, Fady Wassef, Dalia Nawwar, ainsi que les acteurs français, Paul Bernachon et Benjamin. Du Liban Marco Vague et Sally El Jam, de Suisse, Gaëlle Hostettler et Léa Déchamboux, du Maroc Moustafa Razoum et Ikram, de l’Algérie Rachide Brahmi et Kahina, et de la Tunisie Khayri Ghandri.

Avec également la participation de Antoine Akhrass, Youstine Faltas, Sagui ElMasry, Cindy Renou, Julien et Osama Samaha. La projection du film devrait bientôt avoir lieu dans les salles en Egypte, en Europe et dans les pays du Maghreb.