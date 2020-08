Algérie Télécom souhaite bonne année à tous les Algériens à l’occasion du nouvel an Hijri 1442

Algérie Télécom a le plaisir de présenter ses meilleurs vœux de paix et de prospérité à tout le peuple algérien et lui souhaite une Bonne Année.

Afin de servir et de satisfaire ses clients, Algérie Télécom s’engage à être à leur service le premier jour de l’an HIJRI 1442 , en mobilisant des brigades Commerciales et Techniques qui assureront une permanence de 09h00 à 13h00 et ce afin de garantir la continuité du service et la maintenance du réseau tout au long de ce jour férié.

Les Agences commerciales concernées par cet horaire sont les suivantes:

Au niveau d’Alger: Kouba , Bordj El Bahri ,Bab-Ezzouar, Aissat Idir , Ben M’hidi , Bir Mourad Rais , Zeralda , Bab El Oued et Ben Aknoun

Au niveau des autres Wilayas : Les Agences chefs-lieux

A travers cette organisation, Algérie Télécom confirme son engagement de servir ses clients et d’être à l’écoute de leurs attentes tout en leur permettant de profiter pleinement des prestations fournies.



Bonne Année HIJRI 1442 !