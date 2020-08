Vente directe: la WFDSA annonce un chiffre d’affaires de 1,9 milliard USD en Afrique et au Moyen-Orient pour 2019

«Le secteur de la vente directe dans la région a augmenté de 11,6% par rapport à l’année précédente avec une courbe de croissance constante sur 3 ans de 7,8% »

L’organisme mondial de vente directe, la Fédération mondiale des associations de vente directe (WFDSA), a publié son rapport statistique annuel pour l’année 2019. La région Afrique et Moyen-Orient a enregistré une croissance à deux chiffres de 11,6% par rapport à l’année précédente. La région a réalisé une performance constante avec une courbe de croissance de 7,8% au cours des 3 dernières années.

Dans le monde entier, le marketing de réseau, une méthode populaire de vente directe, existe depuis plus de 50 ans et dans la plupart des paysdu monde , il s’agit d’une industrie hautement réglementée, reconnue par les gouvernements comme une entreprise légitime qui contribue aux économies locales.

Le marché algérien qui est en pleine croissance a attiré un grand nombre de sociétés de vente directe locales et étrangères. Bien que la vente directe soit une industrie relativement nouvelle en Algérie, elle a enregistré une croissance importante et continue, en quelques années seulement, elle a offert des possibilités de travail indépendant à des milliers de personnes, dont un pourcentage considérable de femmes. En plus d’offrir des opportunités de revenus supplémentaires aux Représentants Indépendants, l’industrie génère également des emplois directs. La majorité des entreprises de vente directe externalisent la production, l’emballage et la distribution de leurs produits, générant ainsi des emplois directs sur toute la chaîne de valeur tout en permettant le développement du secteur des PME.

S’exprimant sur le rapport de la WFDSA, la P-DG de QNET, Mme Malou Caluza, a déclaré: «Le secteur a connu un niveau de traction encourageant dans la région, en particulier sur le continent africain. Chez QNET, nous croyons fermement que grâce à des pratiques éthiques et une approche sincère àl’autonomisation des entrepreneurs, nous sommes en mesure de contribuer positivement dans la région.

L’industrie mondiale de la vente directe vaut plus de 180 milliards USD et ne cesse de s’imposer dans la région de l’Afrique et du Moyen-Orient. La croissance constante dans la région, associée à des efforts et une passion authentiques, a créé des opportunités pour les entrepreneurs d’émerger et d’influencer des changements positifs dans leurs circonstances de vie.

«Nos projections pour la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (MENA) restent positives, même si le secteur est mis au défi par des individus sans scrupules qui nuisent à la réputation de l’industrie en mettant en place des systèmes pyramidaux illégaux. La région MENA reste un marché de croissance clé pour nous, et nous travaillons sans relâche pour éduquer et former nos Représentants Indépendants pour réussir grâce à un travail acharné et honnête.

Nous pensons qu’en offrant une plateforme de vente directe telle que QNET, nous pouvons apporter des changements positifs dans le mode de vie de tant de personnes. La région MENA représente également l’un des secteurs que nous pensons pouvoir contribuer de manière exponentielle à la réduction de la pauvreté et élargir les opportunités d’éducation. Nous espérons que nos valeurs résonneront avec nos Représentants Indépendants et qu’ils continueront à faire preuve de bonne conduite et d’excellence tout en développant leurs activités », a déclaré Mme Caluza.

Selon le rapport de la WFDSA, plus de 6,4 millions de personnes ont rejoint l’industrie en tant que Représentants Indépendants à travers le secteur. Cependant, cela ne représente que 5,3% de la population mondiale des Représentants Indépendants, ce qui laisse beaucoup plus de place au secteur pour se développer davantage dans la région.

QNET s’est développé et s’est épanoui dans de nombreux pays d’Asie, du Moyen-Orient et d’Afrique depuis sa création en 1998. S’appuyant sur un ensemble de valeurs fondamentales solides – dont l’intégrité – QNET continue de faire sa marque dans le secteur de la vente directe en Asie avec environ cinq millions de distributeurs, appelés représentants indépendants (RI), dans plus de 100 pays.