Djezzy lance la solution télétravail pour tous !

Djezzy continue d’innover pour répondre aux attentes des entreprises particulièrement en ces moments de mobilisation nationale de lutte contre la propagation de la Covid-19. Dans ce cadre, Djezzy s’est associée au leader mondial des technologies collaboratives, Cisco, et a conçu DJEZZY MAKTABY, l’unique solution destinée au travail à distance pour les professionnels souhaitant plus d’autonomie tout en s’adaptant à toutes les situations.

A travers DJEZZY MAKTABY, l’opérateur et le fournisseur de solutions s’unissent pour réinventer le travail à distance en développant les meilleurs outils afin d’assurer la continuité et la productivité des activités professionnelles particulièrement en cette période de crise sanitaire.

Ainsi, la solution est pensée pour répondre à tous les types de besoins : appels illimités vers tous les réseaux, 25 Go d’internet sur la puce principale, 15 Go sur la puce secondaire, la gratuité sur les conférences téléphoniques vous permettant d’appeler jusqu’à 5 collaborateurs en même temps, un accès gratuit à la plateforme de visioconférence Webex de Cisco, et pour finir, un modem à un prix préférentiel.

Djezzy met cette solution à la disposition des entreprises, qui désirent équiper ses collaborateurs pour le télétravail, au prix de 3000 dinars/mois seulement avec un engagement de 12 mois.

Ce n’est pas tout ! Djezzy travaille d’ores-et-déjà à l’enrichissement de cette offre en y ajoutant prochainement de nouveaux services afin de satisfaire au mieux les besoins de ses clients.