Unilever Algérie poursuit ses actions engagées dans la lutte contre le Covid 19

Résolument engagé dans la lutte contre la propagation du Covid 19, Unilever Algérie a procédé ce jeudi 13 Août à la remise de sept respirateurs au Centre Hospitalier Universitaire d’Oran, à l’Hôpital El Mohgoun et à l’Établissement Hospitalier Spécialisé de Canastel.

La dotation d’hôpitaux en équipement médicaux dont les respirateurs en premier lieu, sont un élément crucial contre la Covid-19. Les respirateurs constituent le dernier recours pour les malades les plus sévèrement atteints par le virus dont la détresse respiratoire doit impérativement être prise en charge au moyen de ces coûteux appareils dont les hôpitaux peuvent manquer en période de crise.

«Nous souhaitons apporter notre contribution à l’effort collectif en vue d’endiguer la propagation du Covid-19 et apporter le soutien nécessaire au personnel hospitalier pour prendre en charge et soigner les personnes les plus sévèrement atteintes par le virus» a déclaré à ce propos M. Hamid Boumesbah, Directeur général de Unilever Algérie.

Ce don d’équipement médical s’inscrit dans le cadre des nombreux efforts consentis par Unilever Algérie depuis le début de la pandémie. L’entreprise avait précédemment fait don de thermomètres à distance, d’oxymètre et de gel antiseptique à l’Hôpital Hassi, à l’unité Covid- 19 du CHU d’Oran et à l’EHU de Canastel. En première ligne de la lutte contre la Covid-19 dans la Willaya d’Oran, ces établissements de santé avaient également reçu de la part d’Unilever Algérie des dons d’équipement de protection individuelle dont des sur-blouses, des sur-chaussures, des charlottes médicales ainsi que des lunettes et masques de protection.

Outre ce support fourni à l’établissement hospitalier, Unilever Algérie a mis en place une batterie de mesures en interne pour préserver la santé de ses employés tels que le réaménagement des espaces professionnels, la distribution de masques et de gels hydroalcooliques pour les employés etc.