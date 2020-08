Ericsson signe son 100e contrat 5G

– Pour Börje Ekholm, Président et CEO d’Ericsson, ” ce jalon reflète l’engagement d’Ericsson à répondre aux besoins de ses clients”

– Ericsson compte 56 réseaux 5G live dans le monde entier

– La plate-forme Ericsson 5G contribue au succès de l’entreprise

Ericsson a franchi une étape importante dans le domaine de la 5G en concluant son 100e accord commercial ou contrat 5G avec un fournisseur unique de services de communication. Ce décompte comprend 58 contrats annoncés publiquement et 56 réseaux 5G live sur les cinq continents.

Ce jalon a été franchi avec l’annonce du contrat 5G avec Telekom Slovenije le 12 août. Ericsson collabore avec les principaux opérateurs télécoms depuis les débuts de la 5G. La première annonce publique de partenariat 5G de l’entreprise a eu lieu en 2014.

Les premiers engagements technologiques et partenariats de protocole d’entente (MoU) ont été suivis par des tests et des essais de la technologie 5G New Radio (NR).

Les accords commerciaux et des annonces de déploiement réseau ont suivi. Les premiers lancements commerciaux live ont été annoncés dès 2018.

Les contrats d’Ericsson couvrent les déploiements du réseau d’accès radio (RAN) et du cœur de réseau. Ils ont été rendus possibles par les produits et solutions des portefeuilles Ericsson Radio System et Ericsson core network.

Les déploiements 5G d’Ericsson comprennent la technologie 5G NSA (Non Stand Alone), 5G SA (Stand Alone)

et Ericsson Spectrum Sharing.

Ils comprennent également des capacités natives de cloud computing avec le

cœur 5G bi-mode d’Ericsson.

Ericsson a déployé la 5G dans des fréquences hautes, moyennes et basses dans différents environnements

urbains, banlieues et ruraux afin de soutenir les analyses de rentabilité de l’accès mobile à large bande et sans

fil. Sur certains marchés 5G avancés, les opérateurs proposent des services de réalité augmentée et de réalité virtuelle compatibles avec la 5G dans les domaines de l’éducation, du divertissement et du jeu-vidéo.

Börje Ekholm, président et CEO d’Ericsson, commente : « Les besoins de nos clients sont depuis toujours au cœur

du développement et de l’évolution de la technologie 5G d’Ericsson dans l’ensemble de notre portefeuille. Nous

sommes fiers que grâce à cet engagement 100 fournisseurs de service de communication aient choisi notre

technologie pour mener à bien leurs ambitions de réussite en matière de 5G. Nos clients restent au centre de nos préoccupations pour que leurs abonnés, l’industrie, la société et les pays profitent des avantages de la 5G en tant qu’infrastructure nationale clé ».

Ericsson a également travaillé avec des opérateurs, des universités, des instituts technologiques et des partenaires industriels pour développer et mettre en œuvre des cas d’usage 5G pour les entreprises et les consommateurs. Ces cas d’usage comprennent l’automatisation des usines, les bureaux du futur, la chirurgie à distance et d’autres applications d’entreprise et d’industrie 4.0.