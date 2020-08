3 ans de prison à l’encontre de Drareni, 2 ans de prison dont 4 mois fermes pour Belarbi et Hamitouche

Le journaliste Khaled Drareni a été condamné lundi par le Tribunal de Sidi M’hamed d’Alger à trois (3) ans de prison ferme tandis que les activistes Samir Belarbi et Slimane Hamitouche ont écopé de 2 ans d’emprisonnement dont 4 mois fermes pour « atteinte à l’unité nationale » et « incitation à un rassemblement non armé ».