Les « magouilles » de l’ANEP: Larbi Ouanoughi dit ses vérités!

Par Réda Merad

Dans une interview accordée aux deux quotidiens El Watan et El Khabar, Larbi Ouanoughi, PDG de l’ANEP, a fait référence à une gestion catastrophique et scandaleuse de l’institution chargée de « distribuer la manne financière » de la publicité publique.

« L’ANEP a fait l’objet de monopole par des groupes d’influence au pouvoir qui ont fait main basse sur l’ANEP». «Les services de l’ANEP étaient tellement dans une anarchie indescriptible qu’il est difficile de savoir ce qui s’y est passé. », a-t-il souligné.

Plus loin, il révèle que les créances de l’ANEP s’élèvent à plus de 4300 milliards de centimes, « Il est regrettable, dit-il, qu’une aussi florissante entreprise ne soit pas dans une dynamique de croissance ». « La plupart des responsables qui ont défilé à la tête de l’ANEP n’ont travaillé que pour leur compte, leur clique et ceux qui les ont placés. ».

40 journaux sortaient sous des prête-noms, des directeurs de publication…sans diplôme!

Par ailleurs, M. Ouanoughi ajoute qu’il s’est rendu compte que 40 journaux sortaient sous des prête-noms et que d’autres propriétaires (directeurs de publication) « n’ont aucune relation avec la presse. », » Pourtant, la loi est claire en définissant qui a le droit de créer un journal et qui ne l’a pas, dit-il. L’ANEP est devenue, par les jeux d’influences, d’allégeances, de cupidité, de prédation, une vache à traire », a-t-il précisé. Bref, pour Larbi Ouanoughi, l’ »Agence » était « une niche de la corruption ».

Le PDG de l’ANEP compte mettre de l’ordre afin redonner à la presse ses lettres de noblesse et la débarasser des « parasites » mercantiles et « voyous » dont certains ne sortaient même pas leurs publications des imprimeries pour ne pas payer …les diffuseurs!

