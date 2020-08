Ericsson effectue une donation d’équipements de protection individuelle au Croissant Rouge Algérien

L’équipementier suédois Ericsson a procédé mercredi 5 Août 2020 à une donation d’équipements de protection in dividuel le , au profit du Croissant Rouge algérien (CRA) , dans le cadre de la lutte contre la propagation du Coronavirus en Algérie .

Effectuée par le Groupe Ericsson Suède par la voie de sa filiale Ericsson Algérie, la donation porte sur un lot de 100.000 masques chirurgicaux, 50.000 paires de gants chirurgicaux et 1000 flacons de gel hydroalcooliques .

L’aide a été confiée a u CRA qui se chargera de la distribuer aux familles nécessiteuses notamment dans le sud du pays et aux st ructures sanitaires dans les zones reculées.

« Attachés à notre culture de responsabilité sociétale , cette modeste contribution témoigne de notre constante volonté à soutenir nos partenaires où qu’ils soient dans le monde, que ce soit à travers des aides humanitaires, nos solutions technologiques ou encore le transfert de notre sav oir-faire « , a souligné le D irecteur Général d’Ericsson Algérie, Yacine Zerrouki .

Appuyant cette initiative de solidarité, l ’ Ambassadeur de Suède Marie-Claire Sward Capra avait déclaré avant son départ que « cette initiative part d’un élan d’amitié spontané entre l’Algérie et la Suède et puise toute sa motivation dans les valeurs d’entraide et d’altruisme qui prennent tout leur sens dans l a conjoncture actuel le « .

Pour sa part, la Présidente du Croissant Rouge Algérien, Madame Saida Benhabyles a souligné : « Ce don d ’Ericsson s’ajoute à ce grand élan de solidarité humanitaire qui a permis au Croissant Rouge Algérien de renforcer ses capacités dans la contribution dans la lutte contre la propagation du Virus Covid-19. Cette aide bénéficiera aux familles vulnérables dans les zones d’ombres ».