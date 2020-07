Signature d’une convention entre Mobilis et la Fédération algérienne des luttes associées

Une convention a été signée entre Mobilis et le président de la Fédération algérienne des luttes associées (FALA), Rabah Chebbah, pour accompagner et promouvoir le mouvement sportif.

Une convention-cadre a été également signée entre les ministres de la Jeunesse et des sports, Sid Ali Khaldi et de la Poste et des télécommunications, Brahim Boumzar ainsi que la Secrétaire d’Etat chargée du sport d’élite, Salima Souakri pour accompagner le mouvement sportif national et renforcer les infrastructures et réseaux de communication électroniques.

Signées à la salle des conférences du complexe olympique Mohamed Boudiaf, ces conventions visent d’une part à promouvoir le mouvement sportif national et à accompagner les sportifs pour une préparation optimale des échéances sportives nationales et internationales, notamment les Jeux olympiques de Tokyo 2021 et les Jeux méditerranéens d’Oran 2022 et d’autre part à renforcer les infrastructures des télécommunications et promouvoir le service public au profit des citoyens, notamment l’internet et le paiement électronique.

Ces conventions s’inscrivent également dans le cadre « d’une nouvelle approche qui a pour objectif de diversifier les sources de financement du sport, rationaliser les dépenses publiques selon les normes d’efficacité, de transparence et de contrôle, accorder la priorité aux sportifs qualifiés aux Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo 2021 et sélectionner les jeunes talents aptes à renouveler l’élite nationale ».

M. Khaldi a estimé que les disciplines sportives olympiques, « pourvoyeuses de médailles et de titres, devraient être les premiers à bénéficier d’un soutien financier dans la conjoncture actuelle », ajoutant que cela « ne doit aucunement minimiser l’importance que revêtent les autres sports et disciplines que nous nous engageons d’ailleurs à promouvoir et à développer partant de notre foi dans le principe de l’égalité des chances ».