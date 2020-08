Marco Cuneo nommé CEO d’AXA en Algérie

Marco Cuneo a été nommé CEO d’AXA en Algérie à compter du 29 juillet 2020.

Il remplace Pierre Vasserot qui est appelé à de nouvelles fonctions au sein du Groupe AXA.

Pierre a rejoint le Groupe AXA il y a 32 ans et a occupé des responsabilités à Singapour, au Brésil, au Portugal, au Maroc et en France.

Pierre avait été nommé CEO d’AXA en Algérie en 2017. Sous son leadership, AXA Algérie a repris la voie de la rentabilité, a su bâtir des partenariats solides avec des acteurs locaux importants, livré des offres et services innovants et réalisé une croissance en santé, segment stratégique sur le marché local.

Marco Cuneo a rejoint le Groupe AXA en 1994, il a une solide expérience en matière de performance financière, de gestion de projet et de développement commercial et a travaillé en Italie, en Grèce et en Algérie.

Marco a rejoint AXA Algérie en 2019 en tant que membre du Comité Exécutif, Directeur Financier et CEO

Vie. Depuis son arrivée, Marco a fortement contribué au renforcement des fondations de l’entreprise,

assurant la pérennité et la rentabilité de nos lignes de business stratégiques notamment au travers des

renouvellements de grands comptes importants.

« Je suis convaincu que Marco Cuneo, avec l’équipe de direction d’AXA Algérie, poursuivra avec succès notre

objectif d’excellence technique et de développement en offrant notamment des solutions de protection

innovantes et en devenant un partenaire des entreprises et des familles Algériennes qui ont besoin de

protection. Je suis également convaincu que sous le leadership de Marco, AXA Algérie et ses partenaires locaux continueront à être un moteur du développement et de la prospérité de l’économie algérienne.»

Hassan El-Shabrawishi (Strategic Development Officer for Africa, Lead of Health Services & CEO of AXA OneHealth

– AXA International & New Markets)