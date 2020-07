Huawei Algérie organise un webinar sur la prépondérance des TIC en période de pandémie

Le trentaine de rédacteurs en chef et journalistes algériens ont pris part au Webinar organisé par Huawei Algérie ce lundi 27, avec au menu discussion autour de la prépondérance des TIC en période de pandémie, visite virtuelle immersive de la salle d’exposition E-square de Huawei, et réflexion autour de la question de la transition numérique de l’Algérie.

Ce Webinar a été l’occasion de souligner l’importance des TIC, plus particulièrement dans le contexte actuel de crise dû à la pandémie du Covid 19. Indispensable depuis plusieurs décennies déjà dans le cadre des activités professionnelles et dorénavant fortement ancré dans les habitudes de consommations et usages personnels, les TIC se sont, en période de pandémie, révélés être des outils véritablement salvateurs. Les Technologies de l’Information et de la communication ont permis à de nombreuses entreprises et organismes pourvoyeurs de services essentiels aux populations et pourvoyeurs d’emplois, de poursuivre leurs activités sans interruption, mitigeant ainsi les effets d’une crise qui, sans ses moyens techniques à la pointe de la technologie, aurait été autrement plus désastreuse.

Mise en œuvre de solutions de travail, d’enseignement et de réunions à distance, développement des plateformes de commerce électronique et solutions de e-paiement, ce sont autant d’usages possibles des TIC qui ont permis à divers activités et services, dans de nombreux domaines, de pallier aux restrictions imposées par les régimes de confinement mises en place en vue d’endiguer la propagation de la pandémie.

Des exemples concrets de prouesses rendus possibles grâce au TIC

De nombreux exemples concrets de prouesses techniques rendus possibles grâce aux TIC et à l’ingéniosité des entreprises du secteur ont été évoqués au cours du Webinar Huawei Algérie. Depuis le début de la pandémie en février 2020, les opérateurs de télécommunication chinois ont redoublé d’efforts pour offrir des solutions techniques fiables et efficaces à divers secteurs dont ceux de la santé et de l’éducation.

Le désormais célèbre hôpital de Huoshenshan sorti de terre en à peine dix jours, a été pourvu en connectivité 5G par les équipes de Huawei en un temps record de 72 heures, permettant ainsi aux équipes médicales de disposer d’un accès internet à large bande à très haute vitesse. Grâce à cette connectivité hors pair le personnel hospitalier de Huoshenshan ainsi que celui de nombreux autres hôpitaux dotés d’infrastructures similaires, ont été en mesure d’effectuer des consultations à distance par vidéoconférence pour établir des diagnostics et suivre l’évolution de l’état de santé des patients. En offrant une connectivité stable et à très haut débit la 5G permet également de faciliter la collaboration entre les hôpitaux, les laboratoires, les universités et les centres de recherches ; une coopération plus que jamais indispensable pour soutenir les recherches en vue de mettre au point de nouveaux traitements pour lutter contre le Covid 19.

Outre la facilitation des communications, les capacités techniques offertes par la 5G ont également permis au personnel hospitalier d’accomplir certaines tâches en évitant toute exposition directe au virus et ce, en opérant à distance des robots et d’autres équipements médicaux. Le nettoyage et le service de chambre pour les patients ont été effectués au moyen de robots connectés. Du matériel médical tel que les scanners ont également été contrôlés à distance pour éviter tout risque de contamination au personnel de santé.

Au plus fort de l’épidémie et tandis que la chine a traversé la phase la plus difficile de confinement, les TIC ont également permis à quelques 200 millions d’étudiants chinois de tout âge et niveau d’études de poursuivre leurs cursus depuis leurs domiciles. A cette fin et en seulement deux semaines, c’est plus de 70 000 serveurs pour une capacité totale de 90 Tbit/s qui ont été déployés par les opérateurs de télécommunication chinois sous la tutelle du Ministère de l’Industrie et des Technologies de l’Information. Huawei a pour sa part assuré des services à 50 millions d’étudiants chinois connectés simultanément.

D’Alger à Shenzhen, visite virtuelle immersive de la salle d’exposition de Huawei

Au cours du Webinar, les participants ont également fait la visite virtuelle et immersive de la salle d’exposition de Huawei située à Shenzhen en Chine. Grâce aux technologies de vidéoconférence, rédacteurs en chef et journalistes de plusieurs médias algériens ont pu découvrir le riche contenu d’E-square, un espace dédié à la découverte des solutions Huawei à la pointe de la technologie à l’image des solutions « Smart Healthcare 5G », « 5G+Cloud+AI » dédié aussi à l’intelligence artificielle ainsi qu’aux solutions de gouvernance digitale dans le cadre des services publiques et urbain.

Un espace de l’exposition est consacré aux défis et nouveaux besoins qui ont émergé avec la crise du Covid 19 ainsi qu’aux différentes solutions mises en œuvre par Huawei pour accompagner les différents acteurs de la crise dans leurs efforts pour lutter contre la pandémie du Covid 19.

Les nombreuses actions sociales entreprises par Huawei, reflet de son engagement et de sa responsabilité sociétale dans le cadre de la riposte au Covid 19, ont également été présentées au cours de cette visite de l’E-square Huawei.

Une réflexion autour de la transition numérique de l’Algérie

Pour conclure ce riche programme, les participants au Webinar Huawei Algérie, au rang desquels rédacteurs en chef et journalistes de médias algériens spécialisés, ont échangé autour de la question de la transition numérique de l’Algérie ; une transition inscrite au programme du gouvernement dans le cadre de sa stratégie de développement des TIC. Un échange qui aura été l’occasion de souligner toute l’importance du recours aux TIC pour stimuler le développement de l’Algérie, plus particulièrement en période de crise sanitaire.