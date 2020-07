Algérie Télécom: Profitez des appels gratuits illimités du fixe vers le fixe durant les deux jours de l’Aid El Adha

A l’occasion de la célébration de la fête de l’Aïd El Adha 2020, Algérie Télécom présente ses meilleurs vœux de bonheur et de prospérité à tout le peuple Algérien et invite ses clients à profiter pleinement des appels gratuits en illimités du fixe vers le fixe locale et national durant les deux jours de l’Aid .

De plus, Algérie télécom informe son aimable clientèle dont la date d’échéance de paiement arrivera à terme durant les journées de l’Aid El Adha, qu’aucune suspension ne sera effectuée sur leurs services téléphonie et internet (IDOOM ADSL et IDOOM Fibre). Toutefois les dûs enregistrés par cette opération sur les abonnement internet seront déduis dès le prochain rechargement.,

Aussi, Algérie Télécom s’engage à assurer la continuité du service au niveau de ses agences commerciales durant le deuxième jour de l’AID de 09h à 13h.

Les Agences concernées par ces horaires sont les suivantes:

• Au niveau d’Alger: Hussein Dey, Bordj El Bahri, Dar El Beida ,Aissat Idir, Ben M’hidi, Bir Mourad Rais, Cheraga, Bab el Oued et El biar

• Au niveau des autres Wilayas : Les Agences chefs-lieux

Algérie Télécom réitère son engagement à assurer la sécurité et le confort à ses clients, mais aussi à renforcer sa stratégie de proximité afin de répondre au mieux à leurs attentes.

Pour plus d’informations, Algérie Télécom vous invite à contacter le service Client en composant le 12 ou à consulter le site Internet d’Algérie Télécom : www.algerietelecom.dz