Elle a milité pour l’indépendance de l’Algérie : Décès de l’avocate Gisèle Halimi

Par Réda Merad

La célèbre avocate Franco tunisienne, Gisèle Halimi, qui a défendu les militants de la cause Algérienne indépendante et qui s’est battue pour le droit à l’avortement et la criminalisation du viol, est morte le ce mardi 28 juillet, à Paris, à l’âge de 93 ans.

Fortement engagée dans plusieurs causes, elle milite pour l’indépendance de son pays, la Tunisie, mais aussi pour l’Algérie. Elle a dénoncé les tortures pratiquées par l’armée française et a défendu les militants du Mouvement national algérien poursuivis par la justice française.

À partir de 1960, elle prend la défense de Djamila Boupacha, militante du Front de libération nationale (FLN) notamment dans le journal Le Monde. Par la suite, elle cosigne avec Simone de Beauvoir Djamila Boupacha, livre dans lequel elle obtient de nombreux soutiens et la participation de grands noms comme Pablo Picasso dont le portrait de Djamila Boupacha figure sur la couverture.

Parallèlement à sa carrière d’avocate, elle a mené une carrière d’écrivain. Parmi sa quinzaine de titres, figurent « Djamila Boupacha » (1962).

R.M