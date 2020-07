Pour renforcer la confiance des voyageurs: Emirates couvre les dépenses des clients en cas de diagnostique positif au COVID 19

Les clients d’Emirates peuvent voyager en toute confiance, tandis que la compagnie aérienne prendra en charge les frais médicaux jusqu’à 150 000 EUR et les frais de quarantaine de 100 EUR par jour pendant 14 jours, s’ils sont diagnostiqués positif au COVID-19 au cours de leur voyage, et pendant qu’ils sont loin de chez eux. Cette couverture est fournie par la compagnie aérienne, sans frais pour ses clients.

SA Cheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Président Directeur Général du Groupe Emirates, a déclaré: « Sous la directive de Son Altesse Sheikh Mohammed, vice-président des Émirats arabes unis, Premier ministre et Souverain de Dubaï, Emirates est fière de montrer la voie en renforçant la confiance pour les voyages internationaux. Nous savons que les gens aspirent à voyager alors que les frontières du monde entier se rouvrent progressivement, mais ils recherchent la flexibilité et des garantit en cas d’imprévu pendant leur voyage. »

Il a ajouté: « Emirates a travaillé sans relâche pour mettre en place des mesures à chaque étape du parcours client afin d’atténuer le risque d’infection, et nous avons également réorganisé nos politiques de réservation pour offrir de la flexibilité. Nous allons plus loin, en étant les premiers du secteur de l’aviation à offrir à nos clients une couverture mondiale gratuite pour les frais médicaux et les frais de quarantaine liée au COVID-19, s’ils ont été amenés à engager ces frais au cours de leur voyage. C’est un investissement de notre part, mais nous accordons la priorité à nos clients et nous pensons qu’ils salueront cette initiative. »

Première compagnie aérienne au monde à offrir une couverture mondiale gratuite pour les frais liés au COVID-19

Cette couverture pour les frais médicaux et les frais de quarantaine liés au COVID-19 est offerte par Emirates gratuitement à ses clients, quelle que soit la classe de voyage ou la destination. Cette couverture est immédiatement effective pour les clients voyageant sur Emirates jusqu’au 31 octobre 2020 (premier vol à effectuer le, ou avant le, 31 octobre 2020). Cette couverture est valable 31 jours à partir du moment où les clients effectuent la première partie de leur voyage. Cela signifie que les clients Emirates peuvent continuer à bénéficier des garanties supplémentaires de cette couverture, même s’ils voyagent vers une autre ville et ce après leur arrivée à leur destination avec Emirates.

Les clients n’ont pas besoin de s’inscrire ou de remplir de formulaire avant de voyager, et ils ne sont pas obligés d’utiliser cette couverture fournie par Emirates.

Tout client concerné qui a reçu un diagnostic de COVID-19 pendant son voyage doit simplement contacter une hotline dédiée pour bénéficier d’une assistance et d’une couverture.

Le numéro de la hotline et les détails des dépenses liées au COVID-19 sont disponibles sur www.emirates.com/COVID19assistance.

Flexibilité et garantit

Avec la réouverture progressive des frontières au cours de l’été, Emirates a révisé ses politiques de réservation pour offrir aux clients plus de flexibilité et de confiance pour planifier leurs voyages. Les clients dont les plans de voyage sont perturbés par des restrictions de vol ou de voyage liées au COVID-19 peuvent simplement conserver leur billet qui sera valable 24 mois et réserver à nouveau pour voyager plus tard; demander des bons de voyage à faire valoir sur de futurs achat auprès d’Emirates, ou demander des remboursements via un formulaire en ligne sur le site Web d’Emirates ou via leur agence de réservation de voyages.

Emirates dessert actuellement plus de 60 destinations dans son réseau, facilitant les voyages entre les Amériques, l’Europe, l’Afrique, le Moyen-Orient et la région Asie-Pacifique grâce à une connexion pratique à Dubaï pour les clients du monde entier.

Dubaï est ouverte: les clients du réseau d’Emirates peuvent désormais se rendre à Dubaï car la ville a rouvert ses portes aux voyageurs d’affaires et de loisirs avec de nouveaux protocoles de transport aérien qui protègent la santé et la sécurité des visiteurs et des communautés. Pour plus d’informations sur les conditions d’entrée des visiteurs internationaux à Dubaï, visitez: www.emirates.com/flytoDubai

La santé et la sécurité avant tout: Emirates a mis en place un ensemble complet de mesures à chaque étape du parcours client pour assurer la sécurité de ses clients et employés au sol et dans les airs, y compris la distribution, à tous les clients, de kits d’hygiène gratuits contenant des masques, des gants, du désinfectant pour les mains ainsi que des lingettes antibactériennes. Pour plus d’informations sur ces mesures et les services disponibles sur chaque vol, visitez: www.emirates.com/yoursafety

Restrictions de voyage: il est rappelé aux clients que les restrictions de voyage restent en vigueur et que les voyageurs ne seront acceptés sur les vols que s’ils satisfont aux exigences d’admissibilité et aux critères d’entrée de leur pays de destination. Visitez: www.emirates.com/travelrestrictions

Les résidents de Dubaï peuvent consulter les dernières exigences en matière de voyage sur: www.emirates.com/returntoDubai