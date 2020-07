À l’approche de l’Aïd: Plusieurs marchés fermés à Alger

Par Nadira Meraghni

Les services de la wilaya d’Alger ont annoncé la fermeture immédiate de plusieurs marchés parmi lesquels celui de Boumati à El Harrach, très fréquenté, et du centre commercial dit Bazar Hamza à Bach Djerrah, après avoir fermé, quelques jours auparavant, le marché le plus important de l’électroménager et de la pièce détachée d’El Hamiz.

La commission de contrôle et de répression des commerçants contrevenants aux mesures sanitaires de lutte contre le coronavirus à Alger a décidé, en outre, de suspendre l’activité de plus de 200 commerces dans la circonscription administrative de Draria.

Par ailleurs,la wilaya d’Alger a annoncé hier la fermeture du marché Ferhat Boussad « Meissonnier » suite au non-respect des mesures sanitaires et préventives pour lutter contre le Coronavirus.

N.M