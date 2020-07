Mort d’un Algérien en Belgique: l’Algérie veille à ce que toute la lumière soit faite

« Le dossier de la mort du ressortissant algérien Kadri Abderrahmane Ridha dit Akram, à Anvers en Belgique, en date du 19 juillet 2020, dans des conditions qui restent à élucider et qui a suscité l’émotion et la compassion des Algériens aussi bien en Algérie qu’à l’étranger, est suivi à l’évidence de près par les hautes autorités dans notre pays », lit-on dans le communiqué.

« Nos représentations diplomatique et consulaire à Bruxelles se sont mises en contact avec la famille du défunt et les autorités administratives, policières et judiciaires du Royaume de Belgique, dès qu’elles ont eu connaissance de cette triste nouvelle. Notre Ambassade ainsi que notre Consulat Général à Bruxelles sont instruits à l’effet d’apporter toute l’aide et l’assistance nécessaires à la famille du défunt et de l’accompagner dans cette dure épreuve », poursuit le communiqué, soulignant que « l’Algérie exige et veille à ce que toute la lumière soit faite sur cette affaire et que toutes les zones d’ombre soient levées ».

« Le ministère des Affaires étrangères tient à présenter ses condoléances les plus attristées aux membres de la famille du défunt », a conclu le communiqué.

APS