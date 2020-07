« La Colonie de Startups Innovantes »: un guide pratique pour les décideurs et les chefs d’entreprise

Ecrit par le Dr Bachir Brahim, chercheur algérien, membre de la fondation ProMena, l’ouvrage « La Colonie de Startups Innovantes » est le résultat de l’apprentissage, de la recherche, du voyage et de l’analyse réussie d’études de cas sur l’innovation et l’entrepreneuriat sur quatre continents. Un voyage qui reflète la recherche d’opinions, de croyances et d’opinions sur le degré de force ou de faiblesse, le succès ou l’échec de différentes initiatives d’entrepreneuriat dans le monde entier. Suivre leur chemin dans la création d’un environnement entrepreneurial positif et adapté au développement et à la croissance de start-ups innovantes.

L’objectif principal de ce livre est de fournir aux décideurs, aux chefs d’entreprise, aux jeunes entrepreneurs et aux chercheurs universitaires des outils et des conseils pratiques qui peuvent éclairer leurs visions. Un guide qui contribuera positivement à la construction d’un environnement propice au développement d’initiatives entrepreneuriales, leur permettra de mettre en œuvre une stratégie durable de culture et de croissance des start-ups innovantes.

Le lecteur de ce livre peut remarquer une approche légèrement différente utilisée pour décrire les écosystèmes de l’entrepreneuriat et des innovations comme la colonie de start-ups innovantes. L’idée principale derrière cela est la prise de conscience de la situation actuelle des différents climats des entreprises, et la nécessité d’une telle contribution à la résolution de différents problèmes qui entravent la croissance des start-ups innovantes, et la durabilité de différentes initiatives d’entrepreneuriat dans le monde entier. J’espère atteindre un maximum de succès et de croissance qui aura un impact positif sur le développement économique.

Pour rappel, l’auteur a lancé une initiative d’entrepreneuriat dans son pays natal, l’Algérie, en 2012, appelée ELITE Program (c’est-à-dire l’apprentissage de l’entrepreneuriat pour l’innovation et l’amélioration des technologies), qui ciblait les étudiants en technologie à travers le pays. Le projet a démarré en partenariat avec l’Université des Sciences et Technologies Houari Boumediene «USTHB» et l’Ecole Supérieure de Commerce «ESC Algiers». L’objectif était d’aider les étudiants des deux institutions à devenir entrepreneurs et à créer un réseau de jeunes entrepreneurs qui s’inspirent du comportement organisationnel de la colonie de fourmis. Le programme a servi de plate-forme d’apprentissage et a impliqué 5 000 étudiants, il a montré de multiples avantages pour la communauté des étudiants.

H.A