Abdelmadjid Tebboune: « les médecins sont sous l’entière protection de l’Etat algérien et du peuple algérien »

Évoquant la situation sanitaire du pays, le Président Tebboune a annoncé, lors d’un entretien avec des journalistes de la presse nationale, le durcissement des sanctions contre les auteurs d’agressions sur les staffs médicaux à travers « une loi rigoureuse » qui sera promulguée la semaine prochaine visant la protection des corps médical et paramédical ainsi que les fonctionnaires des hôpitaux.

« En tant que personne, que citoyen et président, ça me peine que des médecins et des infirmiers, qui n’ont pas vu leurs enfants depuis quatre mois, soient victimes d’agressions », a déclaré le Président de la République en qualifiant ces personnels de « véritables moudjahidine ».

Le chef de l’Etat a assuré que « les médecins sont sous l’entière protection de l’Etat algérien et du peuple algérien ».

A cet effet, il a mis en garde que toute agression contre le personnel médical, qu’elle soit physique ou verbale, exposera son ou ses auteurs à des peines sévères « oscillant entre 5 et 10 ans de prison ferme ».

Par ailleurs, le chef de l’Etat a fustigé le retard accusé dans le versement de la prime exceptionnelle décidée par l’Etat au profit des professionnels de la santé en indemnité contre les dangers du Coronavirus (covid-19).

D’autre part, le Président de la République a réitéré que « l’Etat prendra en charge, à travers des indemnisations, les petits commerçants et artisans touchés par la pandémie Covid-19 ».

APS