Décès de l’ancien ministre Moussa Benhamadi

Par Réda Merad

L’ancien ministre de la Poste et des TIC, Moussa Benhamadi, est décédé ce samedi matin à l’hôpital Mustapha Pacha où il avait été admis en urgence suite à une infection au Corona-virus, avons-nous appris de ses proches.

L’ancien ministre était incarcéré depuis septembre 2019 à la prison d’El Harrach pour des affaires de corruption présumée dans l’affaire dite du « groupe Condor ».

Né le 4 janvier 1953, Moussa Benhamadi, a un parcours universitaire et de recherche scientifique.

Ingénieur en informatique de formation, il a un doctorat en mathématiques et

Enseignant/chercheur dans le domaine des systèmes d’information et des réseaux.

Il a mis en place et dirigé de 1986 à 2002 le Centre de Recherche sur l’Information

Scientifique et Technique (CERIST), dont le rôle essentiel a porté sur la promotion

des TIC et l’introduction de l’Internet en Algérie.

Au niveau international, il a été représentant de l’Algérie auprès du Système International de l’information Nucléaire de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique, de 1981 à 1996 ; Vice Président du comité du programme

intergouvernemental de l’informatique de l’UNESCO et représentant des pays

arabes de 1990 à 1994 ; membre du réseau d’information Scientifique et

Technologique (SITTDEC) des pays du G15, responsable du centre National de la Numérotation Internationale en série (ISSN) de Janvier 1990 à Février 2003 ;

Coordinateur du programme Euro-méditerranéen pour la société de l’information représentant l’Algérie de janvier 2000 à Février 2003.

Il avait été élu député en 2002 à l’Assemblée populaire nationale (APN) sur une liste FLN à Bordj Bou Arreridj, avant d’être nommé P-dg d’Algérie Télécom en 2008, puis ministre de la Poste et des TIC en 2010.

R.M