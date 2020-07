Le groupe a annoncé ses résultats financiers du premier semestre 2020: Huawei réalise une croissance de 13,1%

Huawei a annoncé aujourd’hui ses résultats financiers pour le premier semestre 2020. La société a généré un chiffre d’affaires de 454 milliards de yuans au cours de cette période, soit 64 milliards de dollars avec une augmentation de 13,1% par rapport à la même période de l’année passée, avec une marge bénéficiaire nette de 9,2%.

Ainsi, les activités des divisons « Opérateurs », des « Entreprises » et des « Consommateurs » de Huawei ont atteint respectivement 159,6 milliards CNY, 36,3 milliards CNY et 255,8 milliards CNY.

Alors que les pays du monde sont aux prises avec la pandémie de COVID-19, les technologies de l’information et des communications (TIC) sont devenues non seulement un outil essentiel pour lutter contre le virus, mais aussi un moteur de relance économique. Huawei a réitéré son engagement à travailler avec les opérateurs et les partenaires de l’industrie pour maintenir des opérations de réseau stables, accélérer la transformation numérique et soutenir les efforts pour contenir les épidémies locales et rouvrir les économies locales.

L’environnement externe complexe rend la collaboration ouverte et la confiance dans les chaînes de valeur mondiales plus importantes que jamais. Huawei a promis de continuer à remplir ses obligations envers les clients et les fournisseurs, de survivre, d’aller de l’avant et de contribuer à l’économie numérique mondiale et au développement technologique, quels que soient les défis futurs auxquels l’entreprise sera confrontée.

[1] Les données financières présentées ici sont des chiffres non audités compilés conformément aux normes internationales d’information financière; taux de change à fin juin 2020: 1 $ US = 7,0677 CNY (source: agences externes)