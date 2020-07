Sidi Achour Motos Pièces lance un service de livraison ainsi que des remises attractives sur l’ensemble de sa gamme

Sidi Achour Motos Pièces, représentant officiel et exclusif de plusieurs marques d’équipements et de pièces motos homologuées en Algérie, lance un service de livraison à domicile vers 45 wilayas, ainsi que des remises attractives pour tout achat regroupé sur l’ensemble de sa gamme.

Toujours dans l’optique de mieux servir sa clientèle, et en tenant compte de la crise sanitaire sans précédent liée à la maladie du Covid-19, Sidi Achour Motos Pièces, représentant officiel et exclusif de plusieurs marques d’équipements et de pièces moto de renommée internationale, lance un service de livraison vers 45 wilayas. Ainsi tous les clients, amateurs et professionnels du deux roues, peuvent passer leurs commandes en appelant le 0540-99-08-13, ou en envoyant un message depuis les réseaux sociaux (INSTAGRAM & FACEBOOK)*. Après la validation de la commande, le client procédera au paiement par le biais d’un virement bancaire, à l’issue duquel sa marchandise sera livrée dans les meilleurs délais, entre 1 et 5 jours selon la destination.

En ce qui concerne les nouveautés, Sidi Achour Motos Pièces informe ses clients de la disponibilité d’une nouvelle marque de kits chaine, à savoir ‘JT Sprockets’, première marque mondiale de pignons pour motos, offrant performances exceptionnelles et durée de vie très élevée grâce à sa technologie de pointe.

Aussi, pour le grand plaisir des motards algériens, votre équipementier incontournable vous propose les filtres à air DNA, ce dernier remplace le filtre d’origine et assure une filtration extrême pour un maximum de puissance, apportant ainsi un gain important de performances à vos machines grâce à un taux élevé de passage d’air finement filtré.

En outre, la marque des filtres ‘Hiflo filtro’, fait également son entrée dans la famille Sidi Achour Motos Pièces, le premier filtre à huile approuvé par le TÜV (Technischer Überwachungsverein)** au monde. Conçue selon des normes de qualité extrêmes, Hiflofiltro est la gamme complète de filtres à huile et de filtres à air pour motos, scooters, ATV et motomarines, offrant un niveau ultime de protection pour votre moteur.

Sur un autre registre, Sidi Achour Motos Pièces, en tant qu’une entreprise citoyenne, réaffirme son engagement à contribuer et à participer activement à la sensibilisation des jeunes motards, notamment sur l’importance du port du casque. À cet effet, l’entreprise fera profiter les conducteurs du deux roues au maximum à travers les offres les plus attractives dans le marché Algérien, à l’instar du best-seller de la gamme Metro de Shark, l’incontournable Street Drak. Ce modèle doté d’une googgle avec ‘ultra thin frame’ et double écran-anti-buée ‘full vision’, sera proposé durant cette période au prix de 28.500 da, au lieu de 31.500 da, soit une ristourne de 3500 da. En outre, ces offres promotionnelles sont valables pour tous les équipements, habillements et pièces de rechange, toutes marques confondues pour tout achat regroupé.

L’équipe commerciale Sidi Achour Motos Pièces ne se contente pas d’assurer votre sécurité sur la route, mais également au sein de ses locaux, où durant toute cette période difficile, toutes les mesures sanitaires sont réunies afin de vous garantir une expérience de shopping optimale.

*Liens pages FB/ sidiachourmotospieces, Instagram/ sidiachourmotos

**Les TÜV (abréviation de Technischer Überwachungsverein, français : Association d’inspection technique) sont des organisations allemandes travaillant à la validation/certification des produits de tous types pour protéger l’environnement et la santé humaine.