Lutte contre la Covid19: Financement de 150 000 francs suisses de la Confédération Suisse au profit de la réinsertion sociale des détenus

Dans le cadre de l’effort national de lutte contre la propagation de l’épidémie de la Covid-19 et l’atténuation de son impact social, le gouvernement de la Confédération Suisse a accordé aujourd’hui un financement de 150 000 francs suisses (environ 160 000 dollars américains) au profit du Projet « Appui à la réinsertion sociale des détenus », mis en œuvre par le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) en Algérie, en partenariat avec le Gouvernement Algérien.

La cérémonie de signature de l’accord s’est déroulée au siège du PNUD Algérie, en présence de sa Représentante Résidente, Mme Blerta Aliko, de l’Ambassadeur de Suisse en Algérie, Son Excellence Monsieur Lukas Rosenkranz, de M. Boumediene Mahi, représentant du Ministère des Affaires Etrangères et de M. Fayçal Bourbala, Directeur Général de l’Administration Pénitentiaire et de la Réinsertion au Ministère de la Justice.

L’objectif principal de ce financement est, d’une part, de contribuer de participer à la réunion des

conditions de protection sanitaire à même de préparer un retour aux visites familiales. D’autre part, il vise à faciliter aux familles des détenus une rentrée sociale dans de meilleures conditions, au regard de la conjoncture économique difficile accentuée par la pandémie du Coronavirus.

A propos de cette contribution financière, l’Ambassadeur Suisse en Algérie a déclaré : « Nous sommes

très heureux d’apporter cette modeste contribution à la lutte du Gouvernement Algérien contre la propagation du Covid19, en particulier dans le milieu carcéral. Cette aide va soulager un tant soit peu les détenus ainsi que leurs familles, socialement impactées par cette pandémie ».

Mr Fayçal BOURBALA, Directeur général de l’Administration pénitentiaire et de la réinsertion a déclaré à cette occasion : « je tiens à adresser ma reconnaissance à la Confédération Suisse pour le soutien qu’elle apporte aux efforts nationaux que mène le gouvernement Algérien pour faire face à cette crise sanitaire tant exceptionnelle et imposée par le COVID 19 ».

De son côté, la Représentante Résidente du PNUD a ajouté : « Je tiens à saluer ce geste hautement solidaire du gouvernement Suisse, une contribution qui vient s’ajouter à celle des autres donateurs au profit de ce projet mis en œuvre depuis 2014 et qui appuie la réinsertion de cette catégorie extrêmement vulnérable de la société, qu’est celle des détenus ».

Renforcer le travail conjoint administration pénitentiaire et de réinsertion – société civile

Depuis son lancement, le projet « Appui à la réinsertion sociale des détenus » a renforcé les capacités et le rôle de dizaines d’associations nationales et locales, actives dans la prise en charge et l’accompagnement des détenus, en particulier les jeunes et les femmes, en milieu carcéral et durant la phase de réinsertion sociale. L’intervention du PNUD a permis de mettre en place les mécanismes et les conditions d’une collaboration plus étroite entre la société civile et les services extérieurs dépendants de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion.

Ce nouveau financement du Gouvernement Suisse, contribuera à renforcer cette relation de confiance et ce travail conjoint dans cette conjoncture particulière qu’impose l’épidémie Covid19. Avec l’appui des services extérieurs de l’administration pénitentiaire, les associations seront chargées d’évaluer et de recenser les besoins des bénéficiaires, pour ensuite procéder à la distribution du matériel acquis par le PNUD pour ces populations ciblées.

Le financement suisse, qui vient s’ajouter aux contributions existantes, permettra ainsi l’acquisition de produits de prévention et de protection sanitaire ; de fournitures scolaires ; de matériels d’aide à la production familiale domestique (ex : machines à coudre) et de produits d’aide aux personnes aux besoins spécifiques (en situation de handicap). En tout, pas moins de 1400 familles de détenus pourront bénéficier de cette aide, dont 100 familles pour la production domestique afin de générer leurs propres ressources financières, tandis que 300 familles dont un membre est en situation de handicap seront allégées par la fourniture de chaises roulantes, de lunettes de vue ou autre. Près de 1000 familles de détenus, dont des enfants devront rejoindre les bancs de l’école se verront dotés de

fournitures scolaires avant la rentrée prévue en octobre prochain.

Le projet « Appui à la réinsertion sociale des détenus » est cofinancé dans sa globalité à hauteur de 615 000 dollars par le Gouvernement Algérien, $ 1.1 million de dollars par le PNUD et $ 1 million de dollars par le Gouvernement des Etats Unis.