Fête de l’indépendance : La présidente de ProMena félicite le peuple algérien

La présidente de ProMena, Mme Eveline America, a présenté, à l’occasion de la célébration du 58ème anniversaire de l’indépendance nationale, un chaleureux message de félicitations au peuple algérien dont voici le texte intégral :

»

Madame, Monsieur, Chers Amis de la fondation ProMena, Pays-Bas, en tant que Présidente de la fondation ProMena, oeuvrant à renforcer toute relation néerlando-algérienne, je tiens à vouse envoyer ce message de Félicitation à l’occasion du 58e Aniversaire de l’Indépendance de l’Algérie, couronné par la Restitution et le Rapatriement des Crânes et Restes Mortuaires de vos Glorieux Martyrs , Farouches Résistants au colonialisme aveugle, retenus depuis plus de 150 ans.

Paix à leur Ame finalement, Hamdou Allah ! »

Pour rappel, Promena est une fondation ayant pour but de promouvoir les échanges entre les Pays-Bas et l’Algérie et ce dans tous les domaines de coopération.

H.A