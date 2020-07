Covid-19: la circulation automobile est interdite de et vers 29 wilayas

Par Réda Merad

A partir de ce vendredi (10 juillet), la circulation automobile est interdite de et vers 29 wilayas, et ce durant une semaine, selon un communiqué de la présidence de la République. La décision a été prise à l’issue de la réunion qu’a présidée, ce jeudi, le président Tebboune et consacrée à l’examen de l’évolution de la situation sanitaire.

Ont pris part à cette rencontre, le Premier ministre, les chefs des organes de sécurité, les membres du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus (Covid-19) et les Walis d’Alger, d’Oran, de Biskra, de Sétif et d’Ouargla.

Les wilayas concernées sont:

Alger, Relizane, Batna, Bouira, Boumerdes, Souk Ahras, Tissemsilt, Djelfa, Mascara, Oum El Bouaghi, Biskra, Khenchela, M’sila, Chlef, Sidi Bel Abbès, Médéa, Blida, Bordj Bou Arreridj, Tipaza, Ouargla, Béchar, Constantine, Oran, Sétif, Annaba, Bejaia, Adrar, Laghouat et El Oued.

R.M