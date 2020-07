Lancement de Women Sports Africa,le premier média 100% femmes et sport, dans 26 pays d’Afrique francophone

Quatre ans après le lancement réussi en

France de Women Sports, le premier hub

multimedia consacré aux femmes et au

sport (plus de 5 millions de lectrices

trimestrielles), une version continentale

africaine de ce magazine voit le jour :

Women Sports Africa !

Ce magazine de 84 pages est diffusé gratuitement dans 26 pays d’Afrique francophone (*) en versions papier et numérique grâce à un dispositif inédit pour faciliter l’accès au plus grand

nombre, avec l’appui d’un réseau de 20 puissants partenaires (fédérations sportives, ONG, médias…).

Women Sports Africa traite du sport au féminin sous tous ses angles : sport plaisir , bien-être et santé, focus sur les championnes africaines , empowerment par le sport avec des portraits de

femmes d’influence , éducation et émancipation par le sport avec un coup de projecteur sur les belles initiatives sociétales au profit des femmes et jeunes filles africaines.

Women Sports Africa se veut le magazine des femmes dynamiques, sportives

et engagées dans la société !

Cette édition Women Sports Africa est dirigée par Naïma El Guermah, en collaboration avec Bruno Lalande, président de Women Sports. L’édito de ce numéro 1 est signé Nawal El Moutawakel

et une interview exclusive de la présidente des premières Dames d’Afrique, Antoinette Sassou

Nguesso, figure au sommaire.

Dès 2021, Women Sports Africa sera décliné en éditions nationales et s’accompagnera d’une web TV

