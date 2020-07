Il a composé la musique du film « La bataille d’Alger »: Décès d’Ennio Morricone

Par Réda Merad

Le chef d’orchestre italien Ennio Morricone, est décédé ce lundi à 91 ans. «Il Maestro» a marqué le septième art par ses compositions épiques pour les western spaghetti ou les thrillers de Dario Argento et Henri Verneuil.

Son nom est sans doute le premier auquel on pense quand il est question de musique de films. Compositeur prolifique, il aura signé la bande sonore de plus de 500 longs-métrages au cours d’une carrière de 59 ansans. Ses épopées chevaleresques pour Sergio Leone et ses mélodies angoissantes pour Dario Argento et Mario Bava, entre autres, auront joué un grand rôle dans la popularisation des «western-spaghetti» et du giallo.

Le compositeur de talent a notamment composé la musique du film « la bataille d’Alger » réalisé par son compatriote Gillot Pontecorvo.

