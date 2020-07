Le tournoi de ROLAND-GARROS annonce l’ouverture de billets et spécifie ses conditions pour les visiteurs

Le tournoi Roland-Garros 2020, qui se tiendra du 21 septembre au 11 octobre, est ravi d’annoncer l’ouverture des ventes de billets le jeudi 9 juillet. Le tennis français Fédération – qui agit de manière responsable et en étroite collaboration avec le gouvernement français, pouvoirs publics, tout en bénéficiant des conseils d’un comité d’experts multidisciplinaires – est s’adapter et continuera de s’adapter à la situation causée par la crise de Covid-19. Il a préparé un rotocole qui vise à protéger les spectateurs présents à cette édition historique de Roland-Garros.

La vente des billets pour Roland-Garros 2020 ouvrira le 9 juillet pour les acheteurs prioritaires (membres des clubs licenciés FFT) et le 16 juillet pour le grand public. Pendant le tournoi 2020, les spectateurs auront l’occasion de regarder les tours de qualification (hommes et femmes), les simples et doubles hommes et femmes, les simples juniors t doubles (garçons et filles) et les épreuves de tennis en fauteuil roulant et de quad.

Compte tenu de la situation actuelle, en constante évolution, le système de réservation des trois courts d’exposition (Philippe-Chatrier, Suzanne-Lenglen et Simonne-Mathieu) devient plus flexible. Les billets seront vendus par jour, catégorie de cour et siège. Les acheteurs seront informés de la position exacte de leur siège à la mi-septembre.

Si la situation continue de s’améliorer, davantage de billets pourraient être mis en vente début septembre. cependant, si la situation nécessite des normes d’hygiène plus strictes qui nous obligent à réduire le nombre de spectateurs sur site, les organisateurs du tournoi rembourseront tous les billets supplémentaires vendus.

En ce qui concerne les informations actuelles sur la santé et les lignes directrices projetées, et après avoir consulté les pouvoirs publics pour définir les meilleures conditions d’accueil des spectateurs, la Fédération française de tennis a adopté une stratégie d’organisation responsable qui limite le nombre de spectateurs à l’intérieur du stade par rapport à la la capacité globale des stades, un principe mis en œuvre dès aujourd’hui dans les cinémas et théâtres français.

Cela signifie que sur les trois courts d’exposition, les gradins suivront un protocole précis: à chaque rang, un siège sera laissé vide entre chaque groupe d’acheteurs (un maximum de 4 personnes souhaitant s’asseoir dans une des places). Sur les courts extérieurs, tous les autres sièges seront hors limites et les spectateurs pourront s’asseoir dans les places libres. De cette façon, le nombre de spectateurs autorisés à l’intérieur du stade sera de 50% à 60% de son habituel nous permettant de garantir le respect des mesures de barrière.

La FFT adaptera la façon dont les spectateurs se déplacent à l’intérieur du stade afin de s’assurer que la barrière les mesures et les distanciations sociales sont respectées. Bien que nous vous recommandons de porter un masque à proximité du stade et chaque fois que vous êtes debout ou assis à l’intérieur du terrain (dans les tribunes), tout spectateur autour du site de 12 hectares du stade Roland-Garros sera obligé de porter un masque. La disposition des différents

les espaces seront adaptés conformément aux lignes directrices actuelles en matière de santé, notamment pour garantir respecté. Enfin, le nettoyage et la désinfection des différentes zones seront intensifiés et des distributeurs de solution hydroalcoolique seront installés.

De cette façon – grâce aux conditions d’organisation et à la collaboration étroite et constructive avec le ministère des Sports – l’édition d’automne de Roland-Garros réussira à combiner l’excitation de la meilleure terre du monde avec le strict respect des mesures d’hygiène en vigueur.