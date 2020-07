« Confiné » en Afrique du Sud, Tewfik Makhloufi crie sa colère

Par Réda Merad

Bloqué depuis 4 mois à cause de la pandémie du COVID-19, le champion Olympique, Tewfik Makhloufi, a poussé, sur son compte Twitter, un véritable cri de colère à l’adresse des autorités algériennes. « Cela fait près de 4 mois que je suis bloqué en Afrique du Sud. Ni rapatriement ni la moindre réaction de la part de l’Etat algérien. Cela prouve que je n’ai aucune valeur aux yeux des autorités de mon pays en tant que citoyen algérien et champion Olympique qui a défendu les couleurs de son pays et honoré le drapeau national », écrit le champion olympique.

Pour rappel, l’athlète algérien le plus titré aux JO spécialisé dans le demi-fond s’est rendu à Johannesburg, en Afrique du Sud, pour préparer les Jeux olympiques de Tokyo 2020. Mais suite à la propagation du coronavirus, l’événement a dû être reporté à l’an prochain. La suspension des liaisons aériennes et maritimes n’ayant pas tardé à suivre, Tewfik Makhloufi s’est retrouvé depuis coincé dans ce pays étranger.

R.M