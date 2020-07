France : Jean Castex nommé Premier ministre

Fin du suspense. Jean Castex a été nommé Premier ministre, a annoncé l’Elysée par un communiqué, vendredi 3 juillet. Il va ainsi succéder à Edouard Philippe , qui a passé trois ans à Matignon. Chargé par Emmanuel Macron de gérer avec doigté le déconfinement, au printemps 2020, ce quinquagénaire est encore peu connu du grand public. A l’Elysee, on le présente comme « l’homme de la synthèse entre la haute fonction publique et les élus locaux », et comme « un bon connaisseur de la réalité des territoires ». « C’est un nouveau chemin qui s’ouvre pour la fin du quinquennat », estime-t-on auprès de franceinfo.