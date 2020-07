Algérie Télécom : Bénéficiez d’un Bonus de 1000 DA d’Internet, pour tout rechargement de 3000 DA !

S ous le slogan Profiter de l’été, Algérie Télécom a le plaisir de lancer sa

nouvelle promotion destinée aux clients résidentiels IdoomAdsl et Idoom Fibre .

C ette promotion valable du 01 juillet au 31 juillet 2020 , consiste à offrir un bonus de 1000 DA pour tout rechargement de 3000 DA , via carte, ticket de recharge, carte Edahabia et carte cib.

A travers cette nouvelle promotion, Algérie Télécom confirme encore une fois son engagement à renforcer sa stratégie de proximité avec ses clients afin de répondre au mieux à leurs attentes.