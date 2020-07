Football: la CAN-2021 reportée à 2022

La phase finale de la Coupe d’Afrique des nations CAN-2021, prévue initialement du 9 janvier au 6 février prochains au Cameroun, a été officiellement reportée à janvier 2022 en raison de la pandémie de nouveau coronavirus (COVID-19), a annoncé mardi le président de la Confédération africaine de football (CAF), Ahmad Ahmad.

« La CAN est repoussée à janvier 2022, alors que le Championnat d’Afrique des nations CHAN-2020 (compétition réservée aux joueurs locaux, ndlr) au Cameroun est décalé à 2021, à la place de la CAN, ce sera un test un an avant la CAN-2022 », a déclaré Ahmad Ahmad.