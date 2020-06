Le pneu IRIS sur les autoroutes américaines

IRIS, le premier producteur de pneus en Algérie et le troisième en Afrique a réussi à introduire ses produits sur le marché américain.

En effet, et après moins d’une année de la mise en exploitation du Complexe Pneumatique, Le pneu IRIS a déjà rencontré un franc succès que ça soit sur le marché local qu’à l’international où il s’exporte déjà dans plusieurs continents.

Afin de garantir un produit de qualité à la fois pour le marché Algérien et le marché mondial, des organismes de renommée internationale ont été choisis pour tester, certifier et homologuer nos produits ; ce qui nous a permis de détenir toutes les normes de Qualité et de Sécurité exigées par les marchés les plus performants.

En réalité, et après seulement 6 mois du lancement des opérations d’exportation, et de présence aux rendez-vous les plus marquants dans le secteur à l’échelle mondiale, IRIS a pu couvrir plusieurs régions du monde et la marque est présente à date dans une dizaine de pays.

Aujourd’hui, IRIS a le plaisir d’annoncer la première opération d’export de ses pneus vers les USA. Un marché connu par sa rigueur, compétitivité et exigences en normes de qualité et de sécurité.

Cette opération d’export est le fruit de la participation de la marque l’année dernière à l’une des foires les plus importantes, à savoir le SEMA SHOW qui s’est tenue au mois de Novembre à LAS VEGAS-USA. Sur place déjà de nombreux professionnels du domaine étaient agréablement surpris par la qualité des pneus IRIS.

IRIS est fière d’introduire le label « Made In Algeria » dans les différents coins du monde et de participer à la conversion de l’Algérie d’un pays importateur, vers un pays producteur et exportateur. IRIS représente dignement l’industrie algérienne à travers des produits reconnus pour leur qualité ici et ailleurs.