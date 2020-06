Les pépites de la Premier League pour 2020/2021

Depuis une dizaine d’années maintenant, voire plus, Football Manager est devenu une référence pour les amoureux du ballon rond. Beaucoup plus réaliste au niveau des notes que FIFA, le jeu de gestion est adoré par les fans, mais aussi les professionnels. Et très souvent, les projections de FM se confirment dans la vraie vie…

Pour les fans de Football Manager, les éclosions de Memphis Depay, Houssem Aouar, Geronimo Rulli, Everton, Ruben Neves, ou encore Frenkie de Jong sont loin d’être des surprises. En effet, le jeu sur ordinateur FM avait tout vu bien avant, puisqu’ils étaient considérés comme des prospects dans les derniers opus. Pour pouvoir avoir une base de données immense, grâce notamment aux aides des fans de foot. En effet, n’importe quelle personne peut participer aux notes du jeu en regardant les matchs et en apportant ses commentaires sur les rencontres. Ainsi, chaque année, les pépites de Football Manager sont scrutées avec attention, à l’image de Dani Olmo transféré au RB Leipzig durant l’hiver. Et pour la saison prochaine, plusieurs jeunes joueurs intéressants dans Football Manager pourraient faire parler d’eux en Premier League, notamment dans le secteur offensif.

Selon une étude menée par le site de paris sportifs bwin, trois milieux de Premier League pourraient bien faire forte impression l’an prochain : Gedson Fernandes et Alexis Mac Allister qui évoluent respectivement à Tottenham et Brighton. Selon les statistiques de FM, le Portugais semble être un monstre physique, à la fois tenace et rapide pour tenir le coup face aux luttes dans l’entrejeu, de même pour l’Argentin. Il faut aussi compter sur la jeune promesse de Manchester City, à savoir Phil Foden, qui ne dispute, pour le moment, que quelques miettes des matchs en Premier League. Malgré son faible temps de jeu, le milieu offensif de 20 ans reste très performant avec 6 buts et 7 passes décisives en 28 matchs, toutes compétitions confondues.

Chez les attaquants, Reiss Nelsson, d’Arsenal, semble être la prochaine grande star anglaise à briller en Angleterre. Rapide, technique, et plutôt adroit devant le but, il a énormément de qualités pour faire mouche et s’imposer dans un couloir offensif des Gunners, entre les équipes de la Premier League qui se battent pour une place dans la Ligue des champions

L’équipe de Mikel Arteta a d’ailleurs énormément de jeunes joueurs à fort potentiel puisqu’on peut également miser sur Gabriel Martinelli et Eddie Nketiah. Les deux attaquants de pointe pourraient d’ailleurs motiver les dirigeants londoniens à vendre l’un des buteurs attitrés (Lacazette ou Aubameyang) pour faire de la place et permettre à ces pépites d’éclore.

À Liverpool aussi, le talent est présent avec les jeunes Curtis Jones (19 ans, 27 matchs TCC, 16 buts, 7 passes) et Harvey Elliot (17 ans, 27 matchs, 4 buts, 9 passes). Les deux hommes doivent faire face à une concurrence monstrueuse puisqu’ils évoluent aux postes de Mohamed Salah et Sadio Mané mais pourraient être lancés définitivement dans le grand bain par Klopp l’an prochain. Enfin, du côté de Tottenham, José Mourinho a déjà un grand espoir entre ses mains avec Troy Parrott (18 ans). Considéré comme une immense chez les Anglais, le jeune Irlandais est déjà réputé pour sa finition, du pied ou de la tête (11 matchs, 11 buts TCC).