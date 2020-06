Joint-Venture entre SPS / Qi-Energy pour la fabrication en Algérie de structures de montages pour panneaux photovoltaïques haut de gamme

Dans la perspective de l’émergence du marché de l’énergie photovoltaïque annoncée par les pouvoir publics en Algérie, la société Système Panneaux Sandwich (SPS), leader national des panneaux sandwich, charpentes et profilés, a conclu un protocole d’accord de Joint-Venture avec Qi-Energy pour la fabrication en Algérie de structures de montage photovoltaïque de haute qualité.

Pour rappel, l’Algérie s’est fixé comme objectif la création de 4GW de Photovoltaïque (PV) au cours des 4 prochaines années et de 16 GW de PV d’ici 2035 afin de réduire la dépendance à l’égard des énergies fossiles, de limiter la subvention sur le prix de l’électricité du réseau domestique et de libérer des volumes de gaz pour l’export.

Cette transition énergétique devra se faire en privilégiant le matériel de fabrication locale, conforme aux normes internationales en terme de qualité et de solvabilité.

Dans cette optique, le segment de la structure métallique est souvent considéré à tort comme un élément non critique du maillon de la chaine de valeur. En réalité il s’agit d’un élément extrêmement important du BOS (balance of system – système complet d’une ferme solaire par exemple).

Afin de se conformer aux normes internationales sur les contrats long terme IPP/PPA (IPP : Independent Power Producer, PPA : Power Purchase Agreement) pour produire une énergie verte compétitive, il est important de maitriser la technologie sous-jacente pour fabriquer une structure qui répond à ces exigences.

C’est dans cet esprit que SPS a choisi de :

a) Sélectionner des équipements Européens et Néo-Zélandais hautement automatisés et de grande fiabilité . b) S’associer à Qi-Energy qui apporte des décennies d’expérience et de savoir-faire dans les structures de montage de toitures, fermes solaires au sol et Solaire Flottant (Floating Solar), ingénierie, solvabilité et solutions innovantes pour être en phase en terme de technologies d’aujourd’hui et de demain.

SPS peut prendre des commandes immédiatement et fournir une solution de pointe pour toutes les applications sur le marché solaire PV.

Mehdi Bendimerad, CEO de SPS : « Notre partenariat avec Qi-Energy est notre réponse à la stratégie algérienne de mise en œuvre d’un matériel local, intelligent et de qualité. Chez SPS nous avons choisi de relever la barre en introduisant sur le marché algérien des solutions de haute qualité pour les centrales au sol, résidentielles et bientôt pour les centrales solaires photovoltaïques pour les usines de dessalement de l’eau de mer, qui nécessitent de nouveaux matériaux (composites). De plus, ce partenariat nous permet de nous préparer à exporter vers le marché africain (30 GW d’ici 2030) les structures SPS de haute qualité Made in Algeria ».

Neil Doe PDG de Qi-Energy : « Nous avons toujours eu la forte ambition de déployer nos systèmes de montage solaire et nos technologies sur le marché africain, mais trouver un partenaire solide en qui nous avons confiance a pris du temps. Nous recherchons toujours des partenaires sur les marchés internationaux qui partagent notre passion pour la croissance, nous accordons une grande valeur à la réputation et admirons les entreprises qui s’adaptent en ces temps de changements. L’exécutives staff de SPS Algérie ont démontrés qu’ils sont techniquement capables, ils ont une compréhension très pointue de la valeur de la qualité et sont bien connectés au marché local. Les équipes de Qi-Energy et SPS partagent la meme vision claire et unifiée pour devenir l’un des principaux fournisseurs en Algérie.

Enfin nous sommes très heureux d’être en partenariat avec SPS pour l’Algérie et les marchés africains et nous sommes convaincu qu’ensemble nous avons une opportunité fantastique devant nous.