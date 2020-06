Coronavirus : Novak Djokovic testé positif !

Comme Grigor Dimitrov, Borna Coric et Viktor Troicki, le numéro 1 mondial serbe, Novak Djokovic, qui a lui aussi participé à l’Adria Tour dont il était l’organisateur, a été testé positif au Covid-19.

Organisateur de l’Adria Tour, tournoi exhibition qui s’est déroulé en Serbie et en Croatie mais dont la finale, prévue dimanche, a été annulée, le Serbe a été testé positif au Covid-19, ce mardi.

Avant-même l’annonce de son cas personnel, ces contaminations ont soulevé un flot de critiques contre Djokovic, initiateur du tournoi. Et notamment celles du non-respect des gestes barrières et du manque de distanciation physique entre les joueurs, non obligatoires en Serbie mais conseillés par le gouvernement.

Source : médias Serbes