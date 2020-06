Climatiseur LG Dual Cool: L’allié santé de la saison !

Produit en trois capacités 12, 18 et 24 BTU, dans un design élancé et moderne, l’interface du nouveau modèle de climatiseur LG Dual Cool est rehaussée d’un écran invisible de grande taille, parfait pour vérifier la consommation d’énergie de façon pratique. Son filtre coulissant EZ,lui permet une installation simple et un nettoyage externe en tout confort.

Doté de la technologie DUAL InverterCompressor™ garantie dix ans. Ce double compresseur résout toutes sortes de problèmes rencontrés habituellement avec un climatiseur à compresseur unique, comme la durée de vie du produit, le bruit qu’il dégage ou encore la qualité et le degré de refroidissement.

En effet, le compresseur Dual Inverter™ ajuste sa vitesse constamment afin de maintenir la température souhaitée en permanence. Grâce à sa plage de fréquence qui réduit la consommation électrique jusqu’à 70%, en ajustant sa vitesse constamment afin de maintenir la température souhaitée en permanence.

Pour un meilleur contrôle de consommation d’énergie, la fonction de contrôle d’énergie « LG Active Energy Control », vous pouvez ajuster la consommation d’énergie de l’appareil sur trois paliers (80%, 60%, 40%). En appuyant simplement sur un bouton, la performance de refroidissement et de réduction de consommation d’énergie est contrôlée, tout en étant protégé contre les hautes tensions grâce à son circuit imprimé (PCB) renforcé de façon à mieux résister aux variations de tension, assurant ainsi une protection contre les hautes tensions, améliorant, en fin de compte, la durée de vie générale du climatiseur.

Pour plus de rafraîchissement, leDualCool de LG refroidit l’air plus rapidement grâce à la plage de refroidissement haute vitesse du LG Smart Inverter qui offre jusqu’à 40% de refroidissement plus rapide, qui permet d’envoyer l’air plus loin et de rafraîchir la pièce en un rien de temps.

Silencieux, le climatiseur LG fonctionne à de faibles niveaux sonores, grâce au ventilateur à déplacement latéral exclusif de LG et à la technologie Dual InverterCompressor™, qui éliminent les bruits superflus et permettent un fonctionnement paisible, mais aussi facile, de près ou de loin, via sa technologie d’Intelligence Artificielle ThinQqui permet d’accéder au climatiseur où que l’on soit et à tout moment avec un périphérique doté du WiFi et l’application exclusive de contrôle d’appareils ménagers de LG.

PlasmasterTM Ioniser PLUS

Diffusant plus de 3 millions d’ions qui stérilisent non seulement l’air circulant à travers le climatiseur, mais aussi les substances nocives et les odeurs entourant l’appareil, le Dual Cool reste le meilleur allié des personnes souffrant d’allergies, notamment qu’il a été prouvé que l’ioniseur stérilise plus de 99% des bactéries adhérentes dans les 60 minutes. En plus de son filtre Micro Dust qui capture et élimine les microparticules nuisibles, y compris les bactéries et la poussière, afin de fournir de l’air frais et propre.

Prix de la nouvelle gamme Dual Cool :

DuaCool Inverter 24 K BTU : 167 900 DA

DuaCool Inverter 18 K BTU : 137 900 DA

DuaCool Inverter 12 K BTU : 103 900 DA