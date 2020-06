CNAS: Obtention de l’attestation d’affiliation à partir de l’espace EL HANNA

Dans le cadre du plan stratégique adopté par la CNAS, qui vise l’amélioration des services offerts à ses usagers à travers : la modernisation et l’informatisation à distance de l’administration, l’allègement des procédures administratives et également à travers différentes actions de proximité.

La CNAS Agence d’Alger lance une campagne d’information et de sensibilisation en direction des assurés sociaux, des employeurs, des collectivités locales, des administrations publiques, des institutions diplomatiques et consulaires.

En effet, la CNAS a élaboré pour l’année en cours un programme de prise en charge efficace des préoccupations des citoyens sollicitant divers documents notamment l’attestation d’affiliation CNAS, un document qui est dans la plupart des cas exigé dans divers dossiers. En adoptant cette nouvelle technologie un service lié à la numérisation du document d’affiliation en question que les assurés les employeurs, les responsables d’administrations publiques et des collectivités locales, de s’assurer de l’authenticité du certificat d’affiliation délivré par la CNAS en utilisant ce lien : http://elhanaa.cnas.dz/affiliation.xhtml. Ce dernier qui a été amélioré , sur le plan sécurité et sur le plan technique, peut désormais télécharger et retirer via l’espace Hanna (https://elhanna.cnas.dz).

Cet espace permettra aussi aux institutions demandeuses du dit document de procéder à son authentification et ce, grâce au code porté sur l’attestation éditée sur le portail el Hanaa.

Il est à noter, qu’il suffit de cliquer sur le lien el hanaa, l’assuré peut avoir le document en question en laps de temps sans se déplacer à la structure de paiement, ce qui lui permettra d’être à jour avec les nouvelles actions engagées ( TIC) par la CNAS, et permettra également aux services de la caisse de travailler dans de meilleures conditions.

A ce titre, l’agence d’Alger a recensé durant l’année 2019 un nombre de 198 569 demandes d’attestations d’affiliation, émanant d’assurés sociaux, et 143 085 demandes de la part des administrations publiques, collectivités locales et institutions diplomatiques…

Par ailleurs, et pour mieux s’informer sur cette application, la CNAS invite les catégories concernées à consulter le guide d’utilisation sur les réseaux sociaux à savoir : Facebook, YouTube et Twitter, ou s’informer auprès des cellules d’écoute des agences.

Un acquis qui n’est pas sans traduire l’impact de la modernisation engagée par la Cnas à l’effet donner à la notion de service public la dimension qui se doit et éliminer toutes les pratiques bureaucratiques, notamment l’émission de ce document d’affiliation au niveau des guichets.

Ainsi l’Agence de wilaya Alger invite les assurés sociaux à recourir à cet espace numérique pour retirer ce document.