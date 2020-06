Le Général-Major Chanegriha supervise à Oran un exercice avec munitions réelles

Au deuxième jour de sa visite en 2ème Région militaire à Oran, le Général-Major a supervisé « l’exécution d’un exercice tactique avec munitions réelles intitulée « Ediraa 2020″, par les unités organiques de la 8ème Division blindée, appuyées par des unités relevant des Forces terrestres ainsi que des unités des Forces aériennes et des Forces de défense aériennes du territoire, et ce, au niveau du champ de tirs et de manœuvres de la 8ème Division blindée », précise la même source, ajoutant que cet exercice s’inscrit dans le cadre de la clôture du programme de préparation au combat pour l’année 2019/2020.

Après la cérémonie d’accueil et au niveau du champ de tirs et de manœuvres , en compagnie du Général-Major Djamel Laaroussi, adjoint au Commandant de la 2ème RM, le Général-Major a écouté un exposé présenté par le Commandant de la 8ème Division Blindée, portant sur l’idée générale et les étapes d’exécution de l’exercice.

APS