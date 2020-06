Roland-Garros se déroulera du 21 septembre au 11 octobre

Après la décision de reporter Roland-Garros du 20 septembre au 4 octobre, et les échanges qui s’en sont suivis avec les instances internationales, le nouveau calendrier international établi par l’ATP, la WTA et l’ITF, dote Roland-Garros d’une semaine supplémentaire. Ainsi, les qualifications auront lieu du lundi 21 au vendredi 25 septembre et seront suivies du tableau final du dimanche 27 septembre au 11 octobre.

La FFT, qui agit en responsabilité, prépare le tournoi en collaboration avec les services de l’Etat afin de définir les mesures adaptées qui garantiront la santé et la sécurité de toutes les populations présentes. Toutes les options sont ainsi étudiées et évolutives.

« Nous nous réjouissons que la concertation avec les différentes instances internationales du tennis ait permis l’extension à trois semaines de l’édition 2020 du tournoi de Roland-Garros. Dans le contexte actuel, si difficile, nous avons pleinement conscience du privilège de pouvoir organiser, Roland-Garros dans sa forme habituelle. D’autant que la tenue des qualifications va également participer à soutenir financièrement une catégorie de joueuses et de joueurs professionnels touchés par cette crise inédite. La décision de report à l’automne du tournoi de Roland-Garros que nous avons prise en responsabilité dès le 17 mars aura permis de sauver, si les conditions sanitaires naturellement restent bien orientées, une saison sur terre battue en 2020 dont il sera le point d’orgue, comme chaque année. Le tournoi de Roland-Garros reste et assume ainsi pleinement sa responsabilité historique de championnat du monde sur terre battue. Le tournoi automnal 2020 sera une nouvelle page, nous y travaillons, de la légende Roland Garros », explique Bernard Giudicelli, Président de la FFT.