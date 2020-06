Stream System annonce le lancement officiel de la plateforme de divertissement ARENA

La plateforme ARENA est dorénavant accessible en Algérie et dans tous les pays où les Smart téléviseurs Stream sont commercialisés à partir du 17/ 06/2020.

ARENA est une plateforme de divertissement qui permet aux utilisateurs d’optimiser l’utilisation de leur Smart TV en leur donnant accès aux différentes plateformes de streaming, VOD, films et séries ainsi que l’IPTV, en plus d’une multitude d’applications disponibles sur le store ou téléchargeables sur le web.

Les utilisateurs qui possèdent une Smart TV Stream sous le système d’exploitation Android 6.0 peuvent désormais télécharger la plateforme sur le site web Stream System en suivant les étapes suivantes :

– Accédez au site http://www.streamsystem.com/ ,

– Cliquez sur la rubrique mise à jour,

– Choisissez le modèle de votre Smart TV,

– Téléchargez le software en fichier compressé, le décompresser et l’enregistrer sur une clé USB (formatée FAT32),

– Débrancher l’alimentation de votre téléviseur, connecter la clé USB et rebrancher l’alimentation du téléviseur,

– Installation automatique de la mise à jour,

– Retirez la clé USB à la fin de l’installation,

– Allumez votre Smart TV,

– Configurez votre Smart TV,

– ARENA plateforme est prête à être utilisée.

Par ailleurs, la plateforme sera intégrée à toute la nouvelle gamme des Smart TV Stream série 20, bientôt disponible sur le marché.

En plus d’être 100% sécurisée, ARENA plateforme est gratuite c’est-à-dire qu’il n’existe pas d’investissement initial, mensuel ou annuel, il suffit juste à l’utilisateur de la télécharger et de commencer à l’utiliser de façon simple et pratique.

BOMARE COMPANY confirme encore une fois son statut d’entreprise innovante qui s’engage à répondre aux attentes de ses clients en leur proposant des solutions smart adaptées à leurs besoins.