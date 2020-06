Le ministère du commerce signe une convention avec la SAA

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig a présidé, lundi, une cérémonie de signature d’une convention entre son département ministériel et la Société algérienne d’assurance (SAA) dans le cadre de l’amélioration des œuvres sociales au profit des travailleurs du secteur, a indiqué un communiqué du ministère.

La convention qui s’étalera sur trois (3) ans renouvelable a été signée par le secrétaire général du ministère du commerce, Karim Gueche et le directeur général de la SAA, M. Nacer Sais, ajoute la même source.

En vertu de cette convention, les travailleurs et les cadres du ministère bénéficieront d’offres et d’avantages leur permettant d’assurer leurs biens contre divers risques éventuels, à l’instar de l’assurance catastrophes naturelles, l’assurance multirisques habitation et assurance automobile, précise la même source.