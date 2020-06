Initiative de bienfaisance de ROLAND-GARROS: #RGEnsemble, continue de lever de l’argent pour la fondation AP-HP

Lancée le 23 mai, l’initiative #RGUnited a permis aux amateurs de tennis d’obtenir leur Roland-Garros en affichant un large gamme de contenus sur ses différentes plateformes numériques. A partir d’aujourd’hui et avec

Mastercard, Roland-Garros continue de récolter des fonds pour la Fondation AP-HP.

Du 23 mai au 7 juin, Roland-Garros était occupé à collecter des fonds au profit de la Fondation AP-HP – qui

soutient le personnel AP-HP qui lutte chaque jour contre cette épidémie – en déployant diverses actions caritatives telles que Roland-Garros eSeries by BNP Paribas, qui a atteint son objectif de 50 000 € de dons.

Roland-Garros poursuit ses efforts de levée de fonds avec Mastercard, l’Officiel du tournoi

Fournisseur.

La Griffe Roland-Garros versera 5 € à la fondation de l’hôpital pour chaque produit vendu équipé du RG20

affiche de Pierre Seinturier (à l’exception des produits de philatélie). Mastercard, le Grand Parisien

Le fournisseur officiel de Slam soutient encore cette initiative en faisant don de 5 € supplémentaires pour chaque achat effectué.

Ces souvenirs de Roland-Garros, dont l’affiche et t-shirts, aideront à collecter des fonds pour une bonne cause et sont disponibles sur le site boutique.rolandgarros.com à partir du mardi 9 juin. A partir de début juillet, d’autres accessoires seront inclus (mugs, bloc-notes, etc.).

Cette opération se poursuivra jusqu’à la fin du tournoi cet automne.