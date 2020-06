« Dima Ooredoo »: l’offre prépayée adaptée aux besoins de chaque abonné

Par Hafid Azouz

La nouvelle offre prépayée by Ooredoo « Dima Ooredoo », a été présentée aux représentants des médias ce mercredi à la faveur d’une conférence de presse virtuelle animée par Chakib Ait Hamouda, Directeur adjoint Marketing Value Proposition et Adel Derragui, Directeur adjoint Marketing digital & IOT.

« Il s’agit d’un nouveau produit inédit sur le marché algérien ayant pour ambition première la complète satisfaction de ses clients », a souligné M. Ait Hamouda, « cette offre résulte d’une écoute continue des goûts, attentes et besoins des clients en leur octroyant le plein contrôle de leur offre dans un marché de plus en plus digitalisé. Comme à l’accoutumée, Ooredoo place le client au centre de ses préoccupations, et entretient toujours une relation particulière avec lui. « Dima Ooredoo » vient concrétiser cette promesse de lien fort », a-t-il ajouté.

Cette nouvelle offre « change la donne en alliant le digital et une expérience client exclusive, avec des forfaits internet répondant aux besoins des utilisateurs, des applications digitales riches en contenu, en plus des bonus classiques et incontournables en termes d’appels et SMS », a-t-il encore soutenu.

En effet, cette nouvelle offre propose une panoplie de forfaits mensuels et journaliers adaptés aux besoins de chacun.

Dima Ooredoo peut être acquise en version basique avec 200 DA de crédit initial, ou bien avec un forfait mensuel Dima inclus, selon le choix du client. Il est proposé un éventail de 03 forfaits mensuels exceptionnels et inédits qui offrent pour chaque palier un mix applications digitales (musique/films) et avantages conventionnels voix & internet.

ANAZIK et ANAFLIX: des applis 100% algériennes

En outre, une des grandes nouveautés qui accompagne Dima Ooredoo est l’introduction de ANAZIK et ANAFLIX, « des applications 100% Algériennes innovantes qui apportent une touche à la fois culturelle et ludique », a indiqué M. Derragui, « ANAFLIX valorise le patrimoine cinématographique algérien en proposant diverses productions adaptées à tous les goûts. Quant à ANAZIK, une large sélection de morceaux musicaux de tous les horizons artistiques y est proposée. La souscription à ces applications est offerte et incluse dans les forfaits mensuels de Dima Ooredoo avec une validité d’un mois », a-t-il précisé.

Ainsi pour le forfait Dima 1200, le client bénéficie de 8Go d’internet, d’appels illimités vers Ooredoo, ainsi que de 100 minutes et 120 SMS offerts vers tous les réseaux nationaux, il profitera également d’une souscription offerte à l’application de musique ANAZIK. Tous ces avantages sont valables 30 jours.

Avec le forfait Dima 2000, le client bénéficie de 30Go d’internet, d’appels illimités vers Ooredoo, ainsi que de 300 minutes et 200 SMS offerts vers tous les réseaux nationaux, il disposera également d’une souscription offerte à l’application de films ANAFLIX. Tous ces avantages sont valables 30 jours.

Enfin, concernant le forfait Dima 3500, le client bénéficie de 70Go d’internet, d’appels illimités vers Ooredoo, ainsi que de 700 minutes et 350 SMS offerts vers tous les réseaux nationaux, il se verra offrir également une souscription aux applications ANAZIK et ANAFLIX. Tous ces avantages sont valables 30 jours.

Avec une campagne publicitaire d’envergure, de qualité et sans précédent, à l’instar des caractéristiques majeures de l’offre, Ooredoo souhaite marquer encore une fois les esprits en permettant au client de choisir lui-même le spot publicitaire qu’il souhaite visionner sur son site internet www.ooredoo.dz ou sur les réseaux sociaux.

A l’issue de la présentation, un riche échange a été engagé entre les journalistes et les intervenants autour de la nouvelle offre Dima Ooredoo.

Encore une fois Ooredoo surfe sur l’originalité et l’innovation pour promouvoir sa nouvelle offre en repoussant les limites de la nouvelle expérience client et en bouleversant les standards du secteur des télécoms en Algérie ainsi que de sa communication.

