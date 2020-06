Covid-19 : BNP Paribas el Djazaïr fait un don de plus de 16 millions de dinars

Dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Coronavirus (Covid-19), BNP Paribas el Djazaïr, l’un des acteurs majeurs du paysage bancaire algérien, fait don de plus de 16 millions de dinars d’équipements et matériels médicaux aux hôpitaux algériens.

Cette contribution allouée au CroissantRouge Algérien (CRA),partenaire de cette opération, servira à doterun certain nombre d’hôpitaux de moyens et matériels nécessaires aux personnels de santé et aux patients, dans le cadre de la lutte contre le Covid-19.

Le don a été remis par M. Youcef GHOULA, Directeur Général Adjoint de BNP Paribas El Djazaïr, à la Présidente du CRA, Mme Saida Benhabylès, lors d’une cérémonie officielle organisée au niveau du siège de l’organisation humanitaire (Alger), en présence de Mme Habiba KSILI,Responsable Communication au sein deBNP Paribas El Djazaïr, de Mme Lamia MEKHEZOUMI Directrice des Ressources Humaines de BNP Paribas El Djazaïret du personnel du CRA.

A cette occasion, M. Youcef GHOULA a déclaré : « Nous sommes fiers d’apporter notre soutien aux efforts déployés par les autorités sanitaires pour endiguer la propagation de la pandémie. A travers ce geste, BNP Paribas El Djazaïr espère contribuer au renforcement des capacités de prise en charge des personnes malades dans les hôpitaux algériens. Cette opération s’inscrit dans le cadre d’un plan d’urgence mondial #BNPPAidPlandu Groupe BNP Paribas, mis en place dès le début de la crise sanitaire provoquée par le Covid-19 pour venir en aide aux hôpitaux et aux populations fragiles et défavorisées dans pas moins de 30 pays. Notre Groupe a mobilisé à travers le #BNPPAidPlan, un montant de plus de 50 millions d’euros auquel s’ajoutent de nombreuses contributions en nature ».

Pour sa part, Mme Habiba KSILI a souligné : « A travers cette action humanitaire qui s’inscrit dans l’élan de solidarité visant à lutter contre la propagation du Covid-19 et soutenir la santé publique, BNP Paribas El Djazaïr exprime son soutien sans faille envers les Algériens et réitère son engagement aux côtés des institutions d’aide aux personnes qui souffrent en cette période de crise sanitaire, notamment les personnes atteintes du virus dans les hôpitaux. Je tiens, à cet effet, à remercier notre partenaire le Croissant Rouge Algérien, qui représente l’esprit même de la solidarité et de la générosité en Algérie, pour ces efforts déployés contre la propagation de cette pandémie, notamment dans les régions les plus reculées du pays. Je tiens aussi à rendre un vibrant hommage au personnel de santé, qui est en première ligne dans la lutte contre le Covid-19à travers son dévouement sans borne, mais aussi pour sa détermination à venir à bout de ce virus dans notre pays. »