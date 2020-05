Emirates met en place les normes les plus fiables du secteur pour la sécurité des voyageurs et reprend ses activités

Emirates a dévoilé des mesures à multiples facettes pour les employés et les clients à chaque étape du voyage, redéfinissant les normes de sécurité et d’hygiène à bord et au sol. Les nouvelles mesures sont entrées en vigueur le 22 Mai, avec la reprise des vols passagers réguliers vers neuf destinations.

« Emirates met en œuvre un ensemble complet de mesures à chaque étape du voyage du passager, pour améliorer la désinfection de tous les points de contact et assurer la santé et la sécurité de nos clients et employés. Le risque d’attraper une infection sur un avion est déjà très faible, mais nous n’avons ménagé aucun effort pour revoir et repenser chaque étape, de l’enregistrement au débarquement. Chaque mesure mise en œuvre est une réduction supplémentaire du risque, et globalement, notre objectif est véritablement de rendre le vol aussi sûr que possible » à déclarer Adel Al Redha, Emirates’ Chief Operating Officer.

« Nous travaillons avec toutes les parties prenantes à Dubaï – y compris les autorités aéroportuaires, d’immigration, de santé et de l’aviation pour mettre en œuvre de telles mesures. Nous continuerons de suivre la situation de près et consulter les conseils d’experts pour tout développement et changement. Nous sommes tous conscients que nous devons nous adapter à différentes pratiques dans nos activités quotidiennes lors de cette pandémie. » ajoute-t-il.

« Toutes ces mesures, combinées à la stratégie de gestion proactive de la pandémie adoptée par les Émirats arabes unis, démontre l’importance que nous accordons à la santé et la sécurité de nos communautés locales et mondiales et donneront confiance au public », à par ailleurs déclaré Adel Al Redha.

Enregistrement

Emirates a introduit des kits d’hygiène gratuits remis à chaque passager lors de l’enregistrement à l’aéroport international de Dubaï et sur les vols à destination de Dubaï. Ces kits comprennent des masques, des gants, des lingettes antibactériennes ainsi qu’un désinfectant pour les mains. Les kits d’hygiène complètent une série de mesures supplémentaires déjà introduites pour assurer la sécurité des clients.

Les gants et les masques sont obligatoires pour tous les clients et employés de l’aéroport de Dubaï, tandis que seuls les masques sont obligatoires sur les vols Emirates. À l’arrivée à l’aéroport, des scanners thermiques dans différentes zones surveillent les températures de tous les passagers et employés. Des indicateurs de distanciation physique ont été placés au sol et dans les zones d’attente pour aider les voyageurs à maintenir la distance nécessaire dans les zones d’enregistrement, d’immigration, d’embarquement et de transfert.

L’équipe de l’aéroport a également installé des barrières de protection à chaque comptoir d’enregistrement et comptoir d’immigration afin de rassurer davantage les passagers et les employés lors des interactions au comptoir.

Passagers en transit

Les clients voyageant transitant par l’aéroport international de Dubaï pour rejoindre un autre vol, subiront un contrôle thermique lors du débarquement. Des bureaux de transfert à l’aéroport ont également été installés avec des barrières de protection par mesure de précaution.

Le personnel de l’aéroport, vêtu d’équipement de protection individuelle (EPI), dirigera les clients à une distance sûre pour une assistance supplémentaire. Les clients recevront un kit d’hygiène supplémentaire à la porte avant d’embarquer sur leur vol de correspondance.

Embarquement

La séquence d’embarquement a été échelonnée et les passagers embarquent par rangée, de la dernière à la première, en petit nombre. La zone d’attente a également été modifiée pour que tous les clients respectent la distance sociale. Les agents d’embarquement Emirates, vêtus d’équipement de protection individuelle (EPI), faciliteront la séquence d’embarquement. Les portes d’embarquement sont nettoyées en profondeur et désinfectées après l’embarquement de chaque vol.

À bord

Tout l’équipage de cabine à bord sera entièrement équipé de l’EPI. Pour respecter les normes les plus élevées de sécurité et d’hygiène, Emirates a ajouté un assistant de service de cabine (CSA) à l’équipage sur les vols de plus d’une heure et demie. Les CSA veilleront à ce que les sanitaires soient nettoyées à intervalles fréquents toutes les 45 minutes. Chaque lavabo est équipé de savon désinfectant et d’instructions de lavage des mains.

Pour minimiser le risque d’infection par le toucher, les magazines et le matériel de lecture imprimé ne seront pas disponibles pendant cette période. Dans les classes premium, des menus à usage unique seront proposés aux passagers. Les articles de confort tels que les matelas, les oreillers, les couvertures, les écouteurs et les jouets seront scellés de manière hygiénique. Emirates reprendra son service avec des plats chauds, en utilisant des couverts et de la vaisselle de haute qualité, stérilisés avant chaque utilisation.

Les bagages de cabine doivent être enregistrés, et les clients ne peuvent apporter à bord que des articles essentiels tels qu’un ordinateur portable, un sac à main, une mallette ou des articles pour bébé. On rappelle aux clients d’apporter des stylos pour remplir les formulaires de déclaration de santé requis pour certaines destinations.

Les cabines d’avion modernes d’Emirates ont été équipées de filtres à air HEPA avancés qui éliminent 99,97% des virus et éliminent la poussière, les allergènes et les germes de l’air de la cabine pour un environnement à bord plus sain et plus sûr. Après son voyage et à son atterrissage à Dubaï, chaque avion subira des processus de nettoyage et de désinfection améliorés pour assurer la sécurité et une hygiène appropriée.

Équipage Emirates

Pour protéger ses employés, les équipages de vol et de cabine d’Emirates ont à leur disposition des voitures pour les récupérer et les déposer à leur domicile au début et à la fin de leur service. L’équipage s’enregistre pour leurs vols dans une installation dédiée à l’équipage à l’aéroport avant d’être transporté à l’avion.

Les escales dans les villes de destination ont été réduites autant que possible et sur les vols long-courriers, là où les escales sont nécessaires, l’équipage est installé dans des chambres individuelles dans les hôtels. De retour à Dubaï, où tous les membres de l’équipage de cabine d’Emirates sont basés, des tests COVID-19 sont effectués sur tout l’équipage. Une quarantaine de 14 jours à son domicile après chaque vol est obligatoire pour chaque membre d’équipage, à moins qu’il ne soit en service.