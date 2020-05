Telia Company lance sa 5G commerciale en Suède avec Ericsson

Le centre-ville de Stockholm est le premier à en bénéficier, avec les quartiers de Norrmalm, Östermalm et Vasastan couverts d’ici à la mi-juin

– Börje Ekholm, Président et CEO d’Ericsson, déclare que la 5G va améliorer la vie quotidienne, la société et l’activité des entreprises en Suède

– Les services 5G lancés initialement seront améliorés après les enchères de spectre radio qui se tiendront plus tard cette année.

Le fournisseur suédois de services de communication Telia Company a lancé à Stockholm la 5G au niveau commercial, avec les produits et solutions de réseaux d’accès radio (RAN) Ericsson.

Les premiers services sur la bande 700Mhz couvriront la majeure partie du centre de Stockholm d’ici la mi-juin, y compris les districts de Norrmalm, Östermalm et Vasastan.

Telia vise à améliorer et à compléter ses services commerciaux 5G sur les bandes basses avec une couverture 5G nationale utilisant notamment les bandes moyennes et hautes. Cette amélioration

sera notamment possible suite à la mise aux enchères du spectre radio correspondant par le gouvernement suédois plus tard cette année. Pour ce lancement, Telia utilise son spectre existant de 700 MHz, renforcé par l’agrégation de porteuses LTE et New Radio (NR).

Ayant déjà conclu un partenariat 5G en permettant au premier réseau 5G live du pays de fonctionner à l’Institut royal de technologie KTH et en s’associant avec Volvo pour exploiter le premier réseau 5G industriel de Suède – Telia a de nouveau choisi Ericsson comme partenaire. Telia Norway, société

parente de Telia Company, a lancé plus tôt ce mois ses premiers services commerciaux 5G, avec Ericsson comme unique fournisseur de RAN 5G.

Les produits et solutions Ericson Radio System alimentent déjà les premiers services 5G de la société Telia dans le centre-ville de Stockholm et supportent les smartphones Telia commercialisés et prêts pour la 5G.

Par ailleurs, le réseau 5G de Telia est également alimenté à 100 % par de l’électricité renouvelable, authentifié par le label « Good Environmental Choice » de l’Association suédoise de protection de

l’environnement.

Anders Ygeman, ministre suédois de l’énergie et du développement numérique, s’est joint aux représentants de Telia et d’Ericsson pour le lancement d’aujourd’hui à Stockholm.

Allison Kirkby, CEO de Telia, déclare : « Nos réseaux n’ont jamais été aussi importants dans nos vies et

nos habitudes. Le lancement de la 5G de Telia pose les bases de la prochaine phase de la transformation numérique, avec l’innovation, la durabilité et la sécurité comme trois piliers essentiels,

et nous sommes fiers de procéder à ce lancement en partenariat avec Ericsson. En déployant la 5G dans toute la Suède, nous allons ouvrir les utilisateurs à de nouvelles expériences et accélérer l’innovation dans des domaines tels que le divertissement, la santé, l’industrie et les transports, qui renforceront et protégeront collectivement tant ceux qui vivent et travaillent en Suède, que la

compétitivité suédoise dans le monde ».

Börje Ekholm, Pré sident et CEO d’Ericsson , déclare : « C’est une véritable étape pour nous, en tant qu’entreprise suédoise, puisque nous nous associons à la société Telia pour faire de la 5G commerciale une réalité pour ses utilisateurs à Stockholm. Que ce soit grâce à l’amélioration du haut débit mobile ou à de nouvelles applications commerciales, sociétales et industrielles innovantes, la 5G est appelée à changer pour le meilleur, vie et société dans toute la Suède. Nous nous réjouissons de travailler avec notre partenaire stratégique Telia Company pour conduire ce changement et faire

en sorte que la Suède bénéficie des avantages concurrentiels de la digitalisation « .

Avec le lancement d’aujourd’hui, Ericsson dispose désormais de 39 réseaux 5G live dans 22 pays. Ces

réseaux font partie des 91 accords ou contrats commerciaux 5G que la société a conclus avec des opérateurs uniques à travers le monde, dont 48 sont des accords 5G annoncés publiquement.